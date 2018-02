Arbeloa: “Yo no vendería a Bale, le trataría con todos los cuidados del mundo”

Álvaro Arbeloa presentó junto a los youtubers más influyentes del momento su nuevo proyecto Mambo F.C. El ex madridista vivirá su primera experiencia como entrenador y confiesa que no se cierra la puerta a sentarse en un banquillo de un equipo profesional en un futuro. “Yo siempre he dicho que cuando era jugador he tenido la suerte de tener algún entrenador bueno. Cuando tomaban decisiones pensaba que haría yo en su lugar porque pensaba que quería estar en su posición. Creo que me voy a sacar el carnet de entrenador y es una manera de empezar y ver si va conmigo. Veremos en el futuro si nos volvemos a reencontrar”, aseguró.

Por otro lado, Arbeloa dio su punto de vista sobre la delicada situación que está viviendo Gareth Bale: “Yo no vendería a Bale. No creo que se haya acabado el crédito ni que esté en un mal momento. Yo si fuera Zidane querría tener a todos a tope y con Gareth le trataría con todos los cuidados del mundo. Siempre ha tenido problemas que no le han permitido tener continuidad, le daría los minutos oportunos y es lo que está haciendo. Al final vamos a necesitar a todos los jugadores de cara a estos próximos meses”.

También habló sobre el cambio de Ceballos. Zidane dio entrada al sevillano cuando sólo restaban unos segundos para que finalizase el Leganés – Real Madrid. “Humillación nunca de Zidane a Ceballos. No se si el cambio estaba preparado para antes. Yo en una final con el Liverpool tardé seis minutos en salir en un cambio. Puede también que el míster necesitase hacer ese cambio. A nadie le gusta, Dani estaría fastidiado, pero esto es lo bonito del fútbol. Hay veces que hay que hacer sacrificios como el que hizo ayer Dani”, explicó.

Por otro lado, imaginó que le diría Mourinho para ayudarle en su primera aventura como técnico: “No se que me diría. Imagino que lo primero sería ganarse el efecto de los jugadores y luego su cariño. Que los jugadores vean que el entrenador tiene.

Para finalizar, destacó las cualidades de los técnicos que ha tenido: “Tienen muchas cualidades todos los entrenadores que he tenido. Mourinho era capaz de explicar al futbolista que es lo que estaba pasando en el descanso, otros como Ancelotti entendían bien al futbolista. También he tenido a Del Bosque que sabe manejar muy bien al vestuario, pero tenía ese toque de disciplina. Era bastante mejor entrenador de lo que la gente se puede pensar, igual que Benítez que todos los futbolistas van a decir que hacen mejores a los futbolistas. Luis Aragonés que nos imprimía mucho carácter y Zidane, que lo tenía todo. Fue un placer tenerle de entrenador después de haberle tenido como ídolo“.