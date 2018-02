Willian reconoce que su sueño es jugar en el Real Madrid

Se prevé un mercado de fichajes intenso en los despachos del Santiago Bernabéu el próximo verano. Pase lo que pase esta temporada, la cúpula del Real Madrid tiene claro que el equipo necesita refuerzos de nivel. Las prioridades son un portero y un delantero, pero no se puede descartar que venga un jugador de banda, sobre todo porque también puede haber salidas… Y uno de los que se ha ofrecido de manera indirecta es el brasileño Willian, del Chelsea.

El atacante carioca, en una entrevista para el canal ‘Resenha Delas’, reconoce que sueña con jugar en un grande de Europa como el Real Madrid o el Barcelona: “Son los dos clubes más grandes del mundo, clubes con más visibilidad. Es el sueño de todo el mundo. Claro que hay otros grandes como el Bayern o el PSG, pero esos dos son diferentes”.

Cumple los 30 en agosto

El brasileño no es el perfil que suele buscar el Real Madrid, pues cumple 30 años en agosto y no tiene demasiada proyección. Además, Willian tiene contrato hasta 2020 con el Chelsea, que no pondría fácil su salida. El que sí gusta más en Concha Espina es su compañero Eden Hazard, un viejo deseo del Real Madrid que también tiene contrato hasta 2020 y que sigue sin renovar con el Chelsea…

No es el único jugador blue que interesa al Real Madrid, que también sigue de cerca a Courtois. El belga está como loco por volver a Madrid para estar cerca de sus hijos y tampoco ha renovado todavía, por lo que si llega a junio sin ampliar su contrato podría salir del Chelsea a precio de ganga sabiendo que es uno de los mejores porteros del campeonato. El club merengue está atento a cualquier movimiento que se pueda dar, aunque el belga no es la única opción.