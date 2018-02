Isco pierde otro tren

Isco Alarcón fue la sorpresa en el once inicial por el que apostó Zinedine Zidane para medirse en el Santiago Bernabéu al Paris Saint Germain. Cuando todo el mundo esperaba a la BBC, el técnico galo optó por dejar a Bale en el banquillo y poner desde el principio al jugador malagueño.

Desde el partido de Copa ante el Leganés en el Bernabéu, el malagueño no entraba en el plan inicial de Zidane. Sin embargo, su actuación durante el encuentro ante el PSG (3-1) no fue brillante. Isco trabajó mucho a nivel defensivo, lo que ante un equipo con delanteros como Neymar, Mbappé y Cavani es vital, pero no brilló en su faceta ofensiva. Se esperaba mucho más del malagueño a la hora de general peligro cerca del área parisina.

Su cambio por Asensio fue a la postre fundamental. En cuanto salió el malagueño y entró el mallorquín al terreno de juego, el Madrid le dio la vuelta al resultado. Apenas diez minutos necesitó el 20 blanco para echarse al equipo encima, generar ocasiones y poner los centros a Ronaldo y Marcelo que acabaron en gol. Si el partido de Isco fue gris, Asensio dio el color que el equipo necesitaba.

Al término del encuentro, el técnico francés valoró la labor defensiva del malagueño. “Con Isco buscábamos superioridad en el centro del campo, lo ha hecho fenomenal, no sólo con el balón, también sin él apareciendo desde la segunda línea. Ha tenido mucha movilidad, ha sido la clave sobre todo en el inicio de partido. Con los cambios queríamos meter un poco más de profundidad y amplitud. Eso buscábamos y nos ha salido bien el partido” señalaba el francés en rueda de prensa.

Lucas y Asensio le ganan la partida

La entrada desde el banquillo de Lucas Vázquez y de Asensio desatascó el encuentro. El partido se le estaba haciendo cuesta arriba a un Madrid con empate a uno en el marcador, un resultado demasiado complicado con el que viajar a París. Pero tanto el gallego como el mallorquín aportaron frescura por las bandas y ofrecieron en ataque lo que Isco no había hecho como titular.

El malagueño no cuenta con la confianza al 100% de Zidane y podría estar condenado al banquillo lo que resta de temporada. Una situación muy incómoda, especialmente en año de Mundial.