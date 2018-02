Souness, ex jugador del Tottenham: “Kane está listo para irse al Real Madrid”

Graeme Souness, ex jugador del Tottenham y del Liverpool, ha asegurado en una columna publicada en Sunday Time que Harry Kane “está listo para irse al Real Madrid“. “Soy plenamente consciente de que voy a molestar a un sector de aficionados, pero, siendo imparcial, creo que debería irse al Real Madrid este verano, si tiene la oportunidad”, asegura.

“La tarifa que el Real Madrid tendrá que pagar por Kane comenzará con dos y le seguirán ocho ceros. Creo que podría convertirse en el primer jugador de 200 millones de libras esterlinas“, añade Souness.

Souness también explica como Dele Alli, otra de las estrellas del equipo dirigido por Pochettino, no está preparado para aterrizar en el Santiago Bernabéu, al contrario que el delantero de la selección inglesa: “Kane está listo para el Real Madrid, pero Dele Alli no. He visto una mejora definitiva en Kane desde que entró en el Tottenham, pero no en la misma medida en Alli”.

Incluso, se atreve a decir que Pochettino tampoco estaría a la altura del conjunto blanco si Zidane no continúa como entrenador la próxima temporada. “De manera similar, el Real Madrid no puede considerar a Mauricio Pochettino basándose en lo que ha ganado. Su publicidad es excelente y está haciendo un buen trabajo en el Tottenham, pero si lo promocionan para el puesto de manager en el Real, creo que hay otros candidatos más cualificados. La trayectoria de Zinedine Zidane de dos Champions League y un título de La Liga en las últimas dos temporadas es lo que se espera en el Real Madrid”, comenta.

Todo apunta a que el Real Madrid va a hacer una gran inversión y renovación de la plantilla el próximo verano y Kane está entre los candidatos. El ariete de 24 años es el máximo goleador de la Premier con 21 tantos y suma 30 dianas en lo que va de temporada.