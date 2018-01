Valencia vs Real Madrid hoy: horario y canal de televisión

Valencia Vs Real Madrid hoy: El balón vuelve a rodar en Mestalla y lo hace nada más y nada menos que con la visita del Real Madrid. El Valencia, recién clasificado para las semis de Copa, se enfrenta a un conjunto blanco en horas bajas.

El partido entre los dos equipos será el segundo llenazo de la temporada en el templo Ché, pero para los no afortunados, se podrá ver en directo a través de beIN Sports (16.15 horas).

Ganar o ganar, los blancos no tienen otra alternativa. El Real Madrid llega a Mestalla en plena crisis. A 19 del Barcelona en Liga y recién eliminados de la Copa por el Leganés, los blancos necesitan conseguir una victoria en Valencia para apaciguar las críticas y elevar su autoestima con vista al PSG.

Además se trata de un escenario complicado para los madridistas, donde está en juego una de las plazas que dan acceso a la Champions la próxima temporada. El Valencia ocupa la tercera posición con 40 puntos frente los 35 del equipo de Zidane.

Por si la situación del Madrid no fuera del todo demoledora, Ramos e Isco se han convertido en baja de última hora. El central ha vuelto a recaer de su lesión en el sóleo, sufre una sobrecarga con edama, y el malagueño está tocado de un golpe en la cadera en el entrenamiento. Con estas bajas lo más problabe es que la BBC vuelva a la titularidad en Mestalla.

Por su parte, el equipo Ché llega en un gran momento. Recién clasificados para la Copa del Rey, el equipo de Marcelino llega al duelo con el ánimo por las nubes. Eso si, el cansancio acumulado por los titulares puede ser fundamental en el duelo.

A pesar del exigente partido ante el Alavés no se esperan muchas rotaciones en el once del Valencia. Rodrigo volverá a la titularidad frente a Vietto, y Mina parece tener más opciones que Zaza. Andreas y Maksimovic se disputarán un puesto. Marcelino no contará con los lesionados Carlos Soler y Murillo.

¿A qué hora se disputa hoy el Valencia vs Real Madrid?

España: 27/01/2018 a las 16.15 horas (15.15 horas en las Islas Canarias)

Argentina: 27/01/2018 a las 12.15

Chile: 27/01/2018 a las 12.15

Colombia: 27/01/2018 a las 10.15

México: 27/01/2018 a las 9:15

Perú: 27/01/2018 a las 10.15

Uruguay: 27/01/2018 a las 10.15

Venezuela: 27/01/2018 a las 13.15

Nueva York: 27/01/2018 a las 10.15

Los Ángeles: 27/01/2018 a las 12.15

¿Dónde se juega el Valencia vs Real Madrid?

Estadio de Mestalla (Valencia)

¿Quién arbitrará el Valencia vs Real Madrid?

Xavier Estrada Fernández (comité catalán)

¿Dónde se podrá ver el Valencia vs Real Madrid?

España: beIN Sportis Connect, beIN LaLiga

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., beIN SPORTS USA,fuboTV

Posible alineación Valencia vs Real Madrid

Valencia: Neto, Montoya, Garay, Coquelin, Gayà, Andreas (Maksimovic), Parejo, Kondogbia, Guedes, Santi Mina y Rodrigo

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema y Ronaldo.