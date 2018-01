Zidane: “Necesitábamos un partido así”

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa tras la aplastante victoria por 7-1 frente al Deportivo. El técnico francés del Real Madrid se mostró contento por el triunfo en el Santiago Bernabéu, asegurando que necesitaban un partido como este.

Cambios frente al Villarreal

“No sé si ha cambiado mucho. El resultado, por supuesto, ha sido muy largo y creo que es la diferencia porque en el juego contra el Villarreal hicimos un buen partido y hoy también. Hemos seguidos trabajando y me alegro, nos faltaba eso. Los jugadores necesitaban un partido así: marcando goles y estamos contentos”.

4-3-3

“Ya veremos si continuamos con esta táctica o no. Podemos jugar con muchos dibujos diferentes, hoy ha funcionado y estoy contento por el trabajo de todos. El dibujo no es lo que más me importa, lo más importante es la actitud y lo que hicimos, porque faltaba marcar, y hacer siete goles en el Bernabéu debe hacer mucho tiempo que no se hace”.

Ausencias de Bale

“Echo de menos a todos los jugadores cuando no están. Quiero tenerlos a todos siempre. Cuando no están no estoy contento. Ahora nos faltan dos centrales y no estoy contento, pero esto es fútbol y a veces los futbolistas se lesionan y hay otros que pueden hacerlo bien. Estoy contento por él, porque está teniendo regularidad en el juego”.

PSG

“Nosotros vamos a pensar en el próximo partido y hacerlo bien como frente al Deportivo. No miro más que a este partido. Es la segunda victoria y tenemos que pensar en la tercera victoria y hacer una serie de triunfos”.

Suplencia de Isco

“Es un jugador importantísimo para mi. Ha hecho muchos partidos conmigo y siempre será importante. Mi posición es de entrenador y tengo que tomar decisiones y hacer un equipo. Meter jugadores y dejar a otros en el banquillo o en la grada, no es fácil”.

“Todos necesitábamos un partido así. Meter siete goles aquí no se hace todos los días. Lo de Cristiano es una herida, creo que le han puesto dos o tres puntos y está bien”.

“Creo que cuando sales y te pitan te puede afectar. Me quedo con lo positivo del equipo, de lo que han hecho y pensar que nosotros tenemos que ganar los partidos para que no pase esto”.

Unión entre equipo y afición

“Queremos que la afición siempre esté con nosotros. Es lo que necesitamos, cuando las cosas van bien y cuando van peor. Hoy ha respondido. Yo jugué en este estadio y sé lo que son los pitos y a veces no es fácil. Queremos la energía buena y positiva del público. Conseguimos un buen resultado para ellos”.

Partido de referencia

“Es cierto que siempre es agradable y positivo ganar y conseguir marcar siete goles en casa. Es algo extraordinario. Es lo que necesitábamos. Hay que repetir este tipo de partidos y resultados y disfrutar del partido y del juego”.

La BBC

“Son tres jugadores que han demostrado en el pasado grandes cosas y que este año no les hemos podido ver mucho tiempo pero dan una energía positiva a los demás. Ha sido un gran partido y hemos jugado muy bien, es una gran jornada para nosotros”.