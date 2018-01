La respuesta de Zidane a James tras sus críticas

Zinedine Zidane contestó a James Rodríguez tras las críticas del colombiano en el programa El Chiringuito. El técnico madridista, fiel a su estilo, esquivó la polémica con un regate dialéctico como en sus buenos tiempos de futbolista e insistió en que “nunca he tenido problemas con James ni los voy a tener”.

James había dejado caer en El Chiringuito que no se sintió justamente tratado en su etapa en el Real Madrid, especialmente en la época de Zidane al frente del banquillo. El colombiano aseguró que irse del equipo blanco “fue triste, fue duro. Era el sueño mío de siempre pero el fútbol es así. La salida mía fue dura”.

Sobre Zidane, James expresó que el técnico prefería a otros jugadores en su puesto: “Cada entrenador tiene sus propios jugadores que le gustan y otros no. Como jugador Zidane fue top. Mi ídolo, porque tenía mucha calidad y yo admiro a este tipo de jugadores. No se su hubo feeling o no, cada entrenador tiene sus gustos y yo respetaba eso”. Aunque negó que Zidane fuera injusto con él: “Injusto no se puede decir. Cada vez que entraba hacía cosas buenas e interesantes. Pero bueno, no se debe pensar en eso”.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Leganés, Zidane no quiso entrar al trapo de la polémica con James Rodríguez: “Juega allí y le están saliendo bien las cosas. Me alegro por él. Sólo puedo hablar de los jugadores que están aquí. Nunca he tenido problemas con James ni los voy a tener. Está jugando y me alegro por él“.