Dónde ver Alcaraz – Ruud y dónde ver la semifinal del Masters 1000 de París en directo por TV gratis

Carlos Alcaraz disputará este sábado contra Casper Ruud la semifinal del Masters 1.000 de París con el objetivo de alcanzar una nueva final en el circuito. El tenista murciano es el gran favorito para llevarse este torneo y, aunque sufrió para batir a Fritz en cuartos de final, su remontada y fortaleza sobre la pista demostraron su superioridad. Consulta el horario de este gran encuentro.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Ruud: horario del partido del Masters 1.000 de París

La semifinal del Masters 1.000 de París que medirá a Casper Ruud y a Carlos Alcaraz se disputará este sábado no antes de las 17:00 horas de la tarde. Primero se disputará la primera semifinal del torneo a las 14:30 horas entre el francés Luca van Assche y el americano Ben Shelton. Una vez acabe ese partido, tendremos al tenista murciano luchando sobre la pista por una nueva final.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París en directo gratis y por TV

La semifinal del Masters 1.000 de París que disputará Carlos Alcaraz este sábado ante Casper Ruud a partir de las 17:00 horas se podrá seguir totalmente gratis a través del directo online en OKDIARIO. No te pierdas el minuto a minuto de un partido que se espera que sea de lo más atractivo sobre la pista francesa. Por televisión, el partido se podrá seguir en directo a través de los diferentes canales de Movistar Plus y Movistar Deportes dedicados al tenis.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Ruud del Masters 1.000 de París

Por último, todos aquellos seguidores del murciano y aficionados a este deporte que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming tienen que saber que podrán escuchar por la radio gratis este partidazo de semifinales del Masters 1.000 de París. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con la capital francesa para contar lo que esté sucediendo en el Carlos Alcaraz – Ruud.