Resultado Alcaraz – Ruud hoy, en directo: cómo va el partido en tiempo real y la última hora de la semifinal del Masters 1000 de París en vivo
Carlos Alcaraz busca la final el ATP Masters 1000 de París ante Casper Ruud
Carlos Alcaraz busca la final del ATP Masters 1000 de París ante Casper Ruud. El español busca su primera final en este torneo, que sólo ha sido ganado en una ocasión por un español, en 2012 por David Ferrer. Se trata de una de las citas del calendario que más se le han resistido a nuestros tenistas a lo largo de la historia, pero el murciano quiere cambiar esa tendencia. Tras superar a Taylor Fritz con una espectacular remontada, busca ahora la final ante Casper Ruud. Allí espera ya Ben Shelton.
Sigue en OKDIARIO todo lo que suceda en el partido que se celebra en La Defense Arena, donde Carlos Alcaraz busca clasificarse para la que sería su primera final en el Masters 1000 que se juega en París, ciudad que ya le ha visto coronarse como su mosquetero en 2024 y 2025 al alzarse como ganador de Roland Garros. Ahora busca el título en el segundo torneo de la capital francesa, pero antes debe batir a Casper Ruud.
6-4, 3-3
Alcaraz sigue sin ceder su saque
Ni un sólo error se ve a Alcaraz con su servicio en todo partido. Otro más conseguido.
6-4, 3-2
Ruud se encuentra mejor
Casper Ruud se reencuentra con su saque, lo resuelve mejor y gana otro juego para presionar a Alcaraz, que sirve ahora.
6-4, 2-2
Noticia: Alcaraz no gana su servicio en blanco
No lo gana en blanco, pero casi. Otra vez con mucha facilidad se lleva su servicio Alcaraz. Igualdad otra vez en el set.
6-4, 2-1
Ruud se reencuentra con su saque
Ahora consigue el noruego cerrar su servicio con menos problemas que en los anteriores. Se vuelve a poner por delante en el set.
6-4, 1-1
Alcaraz en modo ciclón
Otro juego en blanco para Alcaraz, que está haciendo un partidazo especialmente a su saque. Sin opciones para Ruud al resto.
6-4, 0-1
Ruud repite guion: gana su saque con sufrimiento
Arranca el segundo set de la misma forma que hizo Ruud en el primero. Se lleva su servicio, sí, pero lo hace con sufrimiento y problemas. Esta vez Alcaraz no tuvo bola de rotura.
6-4
¡SET PARA CARLOS ALCARAZ!
Ciclón Alcaraz en París. Cierra el primer set con otro juego en blanco, aprovechando la primera bola de set. Gran partido del tenista español.
5-4
Ruud alarga el primer set
Otra vez con muchos problemas para sacar su servicio, pero lo saca. Ruud se lleva este juego y alarga el primer set. Ahora saca Alcaraz para cerrar la primera manga.
5-3
¡Juego en blanco para Alcaraz!
Carlos Alcaraz ha metido la directa y está ya a un juego de ganar el set. Y lo hace en modo turbo: tras romper el saque de Ruud, ahora gana su saque en blanco.
4-3
¡A la tercera sí llegó el break de Alcaraz!
Ahora sí, ahora Alcaraz sí hace el break tan necesario para ganar el primer set. Otra vez tuvo una oportunidad el español de romper el saque a Ruud y en esta ocasión sí lo aprovecha. Rotura de Carlos y se pone por delante en el primer set con servicio ahora.
3-3
Alcaraz fuerte a su saque
Frente a los problemas que tiene Ruud con su servicio, Alcaraz sí saca los suyos con más tranquilidad. Otro más en el que no dio opción al noruego.
2-3
Otra bola de break que desperdicia Alcaraz…
Segunda oportunidad para romper el saque de Ruud y segunda vez que no la aprovecha. Otro juego que se lleva el noruego a su servicio pero con muchas complicaciones. Se vuelve a poner por delante Ruud.
2-2
Alcaraz resuelve su saque
Con sufrimiento, Alcaraz gana su servicio con un Ruud peleón que, eso sí, no llegó a tener bola de rotura.
1-2
Ruud salva la primera bola de break
Juego largo y que ha podido ser clave: Alcaraz tuvo una bola de break para encarrilar el set, pero no la ganó. Y en un juego que duró casi diez minutos, al final Ruud salvó su servicio.
1-1
¡Juego para Alcaraz!
De más a menos, con opción de juego en blanco que después se complicó, Alcaraz pone el 1-1. Igualado inicio en París.
0-1
Primer juego para Ruud
Arranca muy bien el noruego, fuerte a su servicio, para poner el primer juego en esta semifinal.
¡Comienza el partido: Alcaraz vs. Ruud!
Arranca la segunda semifinal del Masters 1.000 de París, último Masters 1.000 del año. Carlos Alcaraz ante Casper Ruud. El primer saque lo hace el noruego.
Carlos Alcaraz en París
Tras superar ayer a Taylor Fritz con una espectacular remontada, Alcaraz llega a estas semifinales en buen estado de forma y se mide a Casper Ruud en un duro duelo. En la final, que se jugará este domingo, espera el estadounidense Shelton.
¡Alcaraz y Ruud en pista!
Ahora sí, ahora salen Alcaraz y Ruud a la pista para disputar esta segunda semifinal en el último Masters 1.000 del año, el de París. Shelton espera en la final.
El inicio se retrasa
Todavía no han salido los jugadores a la pista. Se retrasa un poco el inicio de esta segunda semifinal en París.
Carlos Alcaraz busca la final de París
Carlos Alcaraz se mide este sábado a Casper Ruud en las semifinales del ATP Masters 1000 de París, en un partido en el que el tenista español busca la final del torneo parisino. El duelo comienza en el segundo turno, después de la semifinal entre Van Assche y Shelton, que ha terminado con remontada del estadounidense.
6-4, 3-4
Nadie cede en este segundo set
Responde Ruud a la firmeza de Alcaraz y también se hacer fuerte a su saque. Está siendo un set tremendamente igualado.