Resultado Alcaraz – Ruud hoy, en directo: cómo va el partido en tiempo real y la última hora de la semifinal del Masters 1000 de París en vivo

Carlos Alcaraz busca la final del ATP Masters 1000 de París ante Casper Ruud. El español busca su primera final en este torneo, que sólo ha sido ganado en una ocasión por un español, en 2012 por David Ferrer. Se trata de una de las citas del calendario que más se le han resistido a nuestros tenistas a lo largo de la historia, pero el murciano quiere cambiar esa tendencia. Tras superar a Taylor Fritz con una espectacular remontada, busca ahora la final ante Casper Ruud. Allí espera ya Ben Shelton.

Sigue en OKDIARIO todo lo que suceda en el partido que se celebra en La Defense Arena, donde Carlos Alcaraz busca clasificarse para la que sería su primera final en el Masters 1000 que se juega en París, ciudad que ya le ha visto coronarse como su mosquetero en 2024 y 2025 al alzarse como ganador de Roland Garros. Ahora busca el título en el segundo torneo de la capital francesa, pero antes debe batir a Casper Ruud.