El punto de Alcaraz que va a dar la vuelta al mundo: sale de la pista para rematar y pone a la grada en pie

La soga apretaba a Alcaraz. Había dejado escapar el primer set y luchaba por recuperar el break concedido en el segundo, mientras que Fritz restaba para llevarse el partido. La balanza estaba más que inclinada (6-7, 3-5) hacia el lado del estadounidense hasta que el murciano se vio tan perdido que se lanzó al río con todo. Con potencia y sutileza, aunque fue lo segundo lo que liberó su mente.

Un punto marcó la inflexión. Alcaraz controlaba el intercambio y Fritz se limitaba a defenderse, hasta que una de ellas se convirtió en un contraatque. Alcaraz tuvo que deslizarse para devolver el punto y ahí cedió la iniciativa al estadounidense que buscó el fondo de pista con el revés. El murciano respondió con un globo y Fritz devolvió una bola cruzada prácticamente imposible.

Alcaraz corrió y corrió tanto que se tuvo que salir de la pista para devolver la bola. Y no solo llegó, sino que lo hizo con sutileza para cruzar la pelota y que Fritz no llegara. Arrancó una sonrisa irónica de su rival y puso a toda la grada en pie mientras se llevaba el dedo índice a la oreja. Fue un antes y un después. A raíz de ese momento remontó el set y se llevó el partido en la última manga.

CARLOS ALCARAZ NO ESTÁ BIEN DE LA CABEZA. QUÉ PUTA LOCURA FUE ESA. https://t.co/tmbqLXHBTH — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 6, 2026

Alcaraz hace un favor a Jódar

Lo que Rafa Jódar veía de negro el pasado martes, cuando cayó derrotado ante Ruud, Carlos Alcaraz se lo ha teñido este viernes de color. La victoria del murciano (6-7, 7-5, 6-3) sobre Fritz le clasificó a semifinales del Masters 1.000 de París e impulsó a Jódar hasta las ATP Finals. Su clasificación, tras las derrotas de Djokovic, De Miñaur y Tommy Paul, estaba supeditada a la actuación de Fritz.

Si el estadounidense se alzaba con el título en París, él sellaría el pasaporte rumbo a las ATP Finals de Turín. En su camino se cruzó un Alcaraz que le arrebató la posibilidad y se la dio en forma de oportunidad a Rafa Jódar. El madrileño se convierte así en el primer tenista de la historia que logra clasificarse a las ATP Finals el año de su debut como profesional.

Se convierte así en el 16º español que se clasifica para las ATP Finals. Jódar se une a Manuel Orantes, Emilio Sánchez Vicario, José Higueras, Sergi Bruguera, Alberto Berasategui, Albert Costa, Carlos Moyá, Alex Corretja, Tommy Robredo, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Pablo Carreño y el mencionado Carlos Alcaraz.