¿Por qué España no juega la Copa Davis en Málaga?

La Copa Davis 2023 llega a su fin y lo hará en España, concretamente en la ciudad andaluza de Málaga, donde tendrán lugar las finales de la cita internacional más importante del tenis. Las fechas van del 21 al 26 de noviembre con el Pabellón Martín Carpena como escenario principal. Sin embargo, el público que se desplace al recinto no podrá ver al combinado de España en la final de la Copa Davis.

Entre las ocho naciones que pelearán por el título (Canadá, Italia, Holanda, Finlandia, Gran Bretaña, República Checa, Australia y Serbia) no figura el nombre de España, que no estará en la final de la Copa Davis. La competición por países más prestigiosa del circuito tenístico desembarca en Málaga por segundo año consecutivo con la ausencia de la anfitriona, España, que sin Rafa Nadal ni Carlos Alcaraz será la baja más sensible de la última ronda de esta edición de la Copa Davis.

España no estará en esta final a ocho de la Copa Davis en Málaga. El pasado mes de septiembre, los elegidos por David Ferrer no pudieron clasificarse entre los dos primeros países de su grupo. La selección española quedó tercera, por detrás de República Checa, que ganó las tres eliminatorias, y Serbia, que ganó dos de ellas. En cambio, los españoles sólo pudieron vencer en una serie contra Corea del Sur.

Por tanto, España no podrá levantar su séptima ensaladera y ni Bernabé Zapata, ni Alejandro Davidovich, ni Albert Ramos, ni Marcel Granollers optarán a tocar la gloria en su país. En la última fecha las lesiones de Alcaraz y Nadal pesaron mucho para España, que quedó eliminada de la Copa Davis 2023. Con todo ello, la gran estrella de las finales será Novak Djokovic, que llega con Serbia después de ganar las ATP Finals.

Cuándo empiezan las finales de la Copa Davis

La Copa Davis 2023 comenzó en el mes de febrero, en el que se disputaron las fases previas de competición, que suponen la primera de las tres fechas reservadas para este torneo. A continuación, en septiembre, comenzaron lo que se conocen como Finales de la Copa Davis, que se disputaron en cuatro sedes: Valencia, Split, Manchester y Bolonia. En esas ciudades se dieron con los clasificados para la Final 8 de la Copa Davis, que se celebra por segundo año consecutivo en Málaga entre los días 21 y 26 de noviembre, este último, en el que se disputará la final de la competición.

Fechas de los partidos de la Copa Davis

Cuartos de final

Finlandia vs Canadá (martes 21 de noviembre a las 16:00 horas)

República Checa vs Australia (miércoles 22 de noviembre a las 16:00 horas)

Italia vs Holanda (jueves 23 de noviembre a las 10:00 horas)

Serbia vs Gran Bretaña (jueves 23 de noviembre a las 16:00 horas)

Semifinales

Semifinal 1 (viernes 24 de noviembre a las 16:00 horas)

Semifinal 2 (sábado 25 de noviembre a las 12:00 horas)

Final

Domingo 26 de noviembre a partir de las 16:00 horas

Jugadores, países y equipos participantes en la Copa Davis 2023

Canadá

Jugadores : Felix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil, Milos Raonic.

: Felix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil, Milos Raonic. Capitán: Frank Dancevic

Finlandia

Jugadores : Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrick Kaukovalta, Harri Heliovaara, Patrik Niklas-Salminen

: Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrick Kaukovalta, Harri Heliovaara, Patrik Niklas-Salminen Capitán: Jarkko Nieminen

República Checa

Jugadores : Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik, Adam Pavlasek

: Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik, Adam Pavlasek Capitán: Jaroslav Navratil

Australia

Jugadores : Alex de Miñaur, Max Purcell, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis, Matthew Ebden

: Alex de Miñaur, Max Purcell, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis, Matthew Ebden Capitán: Lleyton Hewitt

Italia

Jugadores : Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli

: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli Capitán: Filippo Volandri

Holanda

Jugadores : Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer.

: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer. Capitán: Paul Haarhuis

Serbia

Jugadores : Novak Djokovic, Laslo Djere, Dusan Lajovic, Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic

: Novak Djokovic, Laslo Djere, Dusan Lajovic, Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic Capitán: Viktor Troicki

Gran Bretaña