Qué diferencia horaria hay con Cincinnati y a qué hora española son los partidos del Mundial de Clubes hoy

El nuevo Mundial de Clubes dio el pistoletazo de salida durante este pasado sábado 14 de junio. Inter de Miami y Al Ahly fueron los protagonistas de estrenar esta esperada competición. Sin embargo, lo hicieron con un empate a cero. Ustari, mítico portero que militó hace 15 años en el Getafe, evitó la derrota del equipo egipcio que fue superior al conjunto liderado por un Leo Messi que lo intentó en varias ocasiones, pero la fortuna no se alió esta vez con el jugador argentino.

Este domingo día 15 seguirá su curso la competición con otros tres partidos más fijados en el calendario, y donde el Atlético de Madrid se estrenará de cara a esta gran cita intercontinental, a partir de las 21:00 horas. Lo hará frente al flamante campeón de la UEFA Champions League, el PSG de Luis Enrique, que desea arrancar el torneo por todo lo alto y consiguiendo un importante triunfo ante el conjunto colchonero.

Palmeiras-Porto, Bayern Múnich-Auckland City y Botafogo-Seattle Sounders serán los otros encuentros que arrancarán a las 00:00 horas, 18:00 horas y 04:00 horas, respectivamente.

60,927 fans packed Hard Rock Stadium for the opening game between @AlAhly and @InterMiamiCF . Thank you for your incredible support! 👏 #FIFACWC pic.twitter.com/fY4ZjJjTSN

Curiosamente, el Bayern Múnich y Auckland City disputarán su encuentro en el impresionante TQL Stadium de Cincinnati, una de las doce sedes donde se disputarán todo el Mundial de Clubes. Una ciudad del estado de Ohio y sede del condado de Hamilton. Está localizada al suroeste del estado, en las orillas del río Ohio, que la separa de Kentucky. ¿Qué diferencia horaria hay con respecto a España? Mientras que en nuestro país el encuentro entre el conjunto germano y el equipo australiano se disputará a las 18:00 horas, en la ciudad norteamericana serán las 12:00 horas, es decir, seis horas de diferencia.

FIFA, along with internationally acclaimed artist Pitbull and multiple Grammy award-winning record producer RedOne, have unveiled ‘We Will Rock You’ as the official song of the new FIFA Club World Cup™ 🙌#FIFACWC

— FIFA (@FIFAcom) June 14, 2025