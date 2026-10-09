Prisión incondicional para el hijo del jeque del Málaga CF por irregularidades en la gestión del club

El Málaga se encuentra en una situación compleja fuera de los terrenos de juego. Un juzgado de la ciudad ha acordado mantener la medida de prisión incondicional para uno de los hijos del jeque Abdullah Al-Thani, Rakan, debido a presuntas irregularidades en la gestión del club. El catarí fue detenido en septiembre en el aeropuerto de Múnich por una orden europea internacional de búsqueda, detención e ingreso a prisión.

La preocupación del máximo accionista del equipo aumentó este jueves en Madrid, después de que su hijo fuera conducido por los autoridades a los Juzgados de Guardia e Incidencias. La decisión final se ha conocido tras una comparecencia judicial vía telemática. La titular del Juzgado de Instrucción 14 ha optado por mantenerlo en prisión, como consecuencia de la alarma social y riesgo de fuga.

La familia catarí ha tratado de poner todos los medios posibles para frenar la situación. Según la resolución, la jueza recuerda que el investigado ha jugado sus cartas para retrasar el proceso lo máximo posible: «Se ha eludido intencionadamente la acción de la justicia, no compareciendo de forma voluntaria ante este órgano judicial».

El caso va más allá. La instructora alerta que Catar tampoco ha puesto de su parte, ya que para localizarlo y que se presentara ante la justicia se enviaron varias comisiones rogatorias al país, pero estas se devolvieron alegando la no posibilidad de cumplimentación o directamente no fueron atendidas. Según apunta EFE, la magistrada también informa que se solicitó la ayuda de Eurojust para su localización y contacto, aunque tampoco hubo colaboración: «Siendo, en este punto procesal, también infructuosas las gestiones con las autoridades de Catar».

Piden prisión para AL-Thani

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga CF. La acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido. La familia recibiría 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.