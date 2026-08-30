Málaga: en qué estadio juega, cuántos socios tiene, quién es el dueño… Ladillos

El Málaga vuelve a estar entre los grandes del fútbol español tras un largo periplo por Segunda y Primera Federación. Tras celebrar su regreso jugando en el Metropolitano, ahora vuelve al Santiago Bernabéu. La entidad andaluza ha pasado en poco más de una década de disputar los cuartos de final de la Champions a caer a la tercera categoría del fútbol español, antes de iniciar una reconstrucción que le ha permitido regresar a Primera División. La Rosaleda vuelve a disfrutar de fútbol de máxima categoría y el malaguismo ha recuperado la ilusión.

Cuándo se fundó el Málaga y en qué estadio juega

El actual Málaga Club de Fútbol se fundó el 25 de mayo de 1948, cuando nació el Club Atlético Malagueño. El actual club heredó posteriormente la representación del fútbol malagueño después de la desaparición del histórico Club Deportivo Málaga y adoptó definitivamente la denominación Málaga CF en 1994. Su estadio es La Rosaleda, uno de los estadios más reconocibles del fútbol español. Inaugurado en 1941, tiene capacidad para alrededor de 30.000 espectadores y se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad.

Quién es el dueño del Málaga

La situación del Málaga lleva años siendo muy complicada. El jeque qatarí Abdullah ben Nasser Al Thani continúa siendo una figura fundamental dentro del accionariado, aunque el club permanece bajo administración judicial, que ha condicionado la gestión de la entidad durante los últimos años.

Cuántos socios tiene el Málaga y cómo hacerse abonado

El regreso a Primera ha provocado una auténtica avalancha por ser socio del Málaga. Para la temporada 2026/27, el club ha alcanzado su tope de 26.550 abonados, con un dato que refleja perfectamente el sentimiento que existe alrededor del equipo: prácticamente el 100% de los aficionados que tenían su localidad renovaron su carné.

Qué títulos ha ganado el Málaga

El gran título internacional de la historia reciente del Málaga es la Copa Intertoto conquistada en 2002, un éxito que permitió al conjunto andaluz disputar posteriormente la Copa de la UEFA. A lo largo de su historia, el fútbol malagueño también ha conseguido diferentes campeonatos y ascensos en las categorías nacionales.

Qué le pasó al Málaga en la Champions League

Hablar del Málaga y la Champions significa inevitablemente regresar a Dortmund y al 9 de abril de 2013. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini protagonizó una extraordinaria Champions 2012-2013 y alcanzó los cuartos de final después de superar la fase de grupos y eliminar al Oporto.

Tras el 0-0 de la ida en La Rosaleda, el Málaga llegó a estar virtualmente clasificado para las semifinales en Alemania. Eliseu puso el 1-2 en el minuto 82, pero el Borussia Dortmund protagonizó una remontada llega de polémica, ya que el 3-2 llegó en claro fuera de juego. Aquella eliminación continúa siendo una de las noches más dolorosas de la historia del malaguismo.

Cómo es la camiseta del Málaga

El Málaga mantiene como seña de identidad las tradicionales rayas verticales blancas y celestes, colores profundamente vinculados tanto al equipo como a la propia ciudad. El diseño ha ido variando con los años, pero el blanco y el azul celeste siguen siendo intocables en la primera equipación.

Quién es el entrenador del Málaga

El responsable del Málaga desde el banquillo es Juan Francisco Funes, conocido futbolísticamente como Juanfran Funes. Un entrenador que conoce perfectamente la estructura del club después de trabajar anteriormente en sus categorías inferiores.