El presidente de la Federación de Atletismo carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los recortes

Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, denunció este domingo tras el Europeo de naciones en Madrid la reducción económica que sufre su entidad por parte del Consejo Superior de Deportes presidido por Rodríguez Uribes y aseguró que no entienden como están siendo «castigados así de esta manera» por actual Gobierno de Pedro Sánchez.

El máximo dirigente de la RFEA quiso «denunciar, entre comillas, el escaso apoyo del CSD», que «ha reducido subvenciones como la del CESA (Campeonato de España en Edad Escolar), la ordinaria a la federación, que es a todos los programas deportivos que van destinados a atletas y entrenadores, y también por ultimo el Team España Olímpico», dijo Chapado, a los medios de comunicación en el Estadio de Vallehermoso.

«Somos una federación tremendamente castigada por unos nuevos criterios que demuestran un desconocimiento profundo del alto rendimiento y el atletismo y que condena la preparación de los deportistas porque llegaremos peor preparados que los rivales a otros campeonatos como el Mundial de Tokio», confesó.

Más críticas al CSD

«Me da tristeza y desanimo. No entendemos por qué el deporte con más medallas y más diplomas en los Juegos Olímpicos de París es castigado de esta manera. Se han aplicado criterios que a nuestro entender no premian a las federaciones que trabajan bien y tienen un ciclo exitoso», señaló.

«Para mí esto está fuera de toda lógica. Por ejemplo, los relevos, que han deslumbrado, ahora igual les decimos que no tienen suficientes recursos para preparar y adaptarse o que tienen que viajar muy cerca de la competición porque no hay recursos. No se entiende», comenta Chapado, que ha intentado reconducir la situación con el CSD sin éxito por el momento.

«Nos dicen que bueno, que se compensan las subvenciones con otras cosas, pero yo no quiero me den dinero para innovación. Quiero que el dinero vaya a los deportistas. No estoy reivindicando dinero para la federación. Estoy reivindicando el dinero de los entrenadores y de los atletas que se han visto reducidos hasta ahora en todo», manifestó de nuevo.

«Hemos pedido explicaciones y no nos han contestado. Yo mandé una carta hace quince días, no he recibido respuestas y he hablado con el Director General, que me atendió muy amablemente, y le he trasladado todo esto que estoy trasladando. También con el subdirector de alta competición y hasta el día de hoy. Nos han dicho que bueno, que los criterios son estos, pero se penaliza especialmente a la marcha porque, como diría María Pérez, hay dos medallas que parece que son gratis porque Álvaro Martín se retira», apuntó.

«Nosotros tenemos que defender la marcha y seguir apoyando a este equipo. Aquí parece que nosotros no tenemos derecho a seguir trabajando con gente como Paul McGrath, por ejemplo, o con tantos jóvenes que han demostrado en el Campeonato de Europa por equipos que están ahí dispuestos a dar el paso y a recoger el testigo que ha dejado a Álvaro. María Pérez será la líder de este equipo pero tenemos grandes jóvenes que puede estar ahí luchando por conseguir la medalla en Los Ángeles», dijo.

«Yo soy tremendamente realista y creo que nos ponen las cosas más difíciles. Creo que no se entiende que al deporte con más éxito se le ponga las cosas más difíciles. Da la sensación que hay poco interés en que al atletismo le vaya bien. Lo tengo que decir y lo recibo así. Es la primera vez que hago un tipo de declaraciones así. No soy de dar titulares, soy de tener respeto, pero la sensación mía es que tengo más trabajo y que tengo que seguir trabajando para conseguir los recursos de otras fuentes. No puedo limitar el derecho legítimo que tienen entrenadores y atletas de luchar por sus sueños y por sus objetivos, que ya son exigentes», finalizaba.