La polémica frase de Gerard Piqué (39 años) sobre el dinero: «No hago negocios para ganar dinero pero es el reflejo de tener éxito y todo el mundo quiere tener éxito»

Gerard Piqué lleva años sumergido en numerosos negocios más allá de los terrenos de juego. A sus 39 años, el ex futbolista e histórico central del FC Barcelona y de la Selección Española cuenta con varios proyectos empresariales e inversiones, si bien sostiene que ganar dinero no es lo que le mueve para seguir en el mundo de los negocios.

Esta visión del barcelonés sobre el dinero fue plasmada en una entrevista para la revista Forbes, cuando aún se mantenía en activo como jugador. «Yo no hago negocios para ganar dinero, pero el dinero es el reflejo de tener éxito y todo el mundo quiere tener éxito», declaró.

El presidente del FC Andorra indicó que su fuente principal de ingresos provenía del fútbol, aunque ya había empezado a diversificar capital. Además, aseguró desconocer el porcentaje exacto del montante que ingresaba de su carrera deportiva, de la publicidad y de sus distintos negocios.

Los negocios y patrimonio de Piqué

Gran parte de su actividad empresarial queda englobada a través de Kosmos, el grupo que fundó en 2017. A partir de este momento, fomentó proyectos vinculados con el tenis, el fútbol y los deportes electrónicos, como la Copa Davis, la cual ya no preside, la compra del FC Andorra, en 2018, o la creación de la Kings League, en 2022, junto con el creador de contenido Ibai Llanos.

Después de su retirada futbolística a finales de 2022, Piqué se centró principalmente en la competición de fútbol siete que recientemente había creado. El proyecto alcanzó una enorme popularidad en muy poco tiempo, expandiéndose internacionalmente, aunque durante este año ha tenido problemas económicos que le llevaron a anunciar una reestructuración.

A pesar de ello, el empresario catalán no cesa en su modus operandi y, en un evento sobre inversión celebrado hace unos días en Málaga, reiteró que «mucha gente emprende para ganarse la vida; yo lo hago para pasármelo bien».

En relación a su patrimonio, Piqué nunca ha rehusado hablar sobre su patrimonio. En 2019, cuando acudió a la extinta La Resistencia, de David Broncano, declaró entre risas que «en patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año». Un comentario que no sentó nada bien entre la afición perica, que por esas fechas el club contaba con un presupuesto de más de 50 millones de euros. Siete años después, la fortuna de Gerard Piqué seguramente ha evolucionado de manera exponencial.