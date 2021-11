Gerard Piqué se rinde a Madrid y deja en evidencia a la ciudad de Barcelona. El futbolista y empresario compareció en un evento de Ecovidrio en la capital de España, que sirve como promoción para las finales de la Copa Davis que se celebrarán entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre en el Madrid Arena, y destacó la «envidia sana» que siente por Madrid con respecto a la Ciudad Condal.

«Yo soy de Barcelona, amo mi ciudad más que nada y siento envidia sana de Madrid y de todo lo que está haciendo, creo que es un ejemplo para todo el mundo, ya me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel, que estos últimos años nos está costando más», confesó Piqué, destacando las virtudes de Madrid y haciendo un guiño al alcalde, José Luis Martínez Almeida, con el que tiene una buena relación.

Asimismo, Piqué confirmó que la Copa Davis no se quedará en la capital de España, después del final del acuerdo con Madrid, de dos años, que Kosmos no quiere prolongar. «El acuerdo con Madrid era para dos años. En 2020 tuvimos la mala suerte de la COVID y no se pudo organizar, y éste es el segundo, nos gustaría quedarnos más años, pero hay que entender que la Copa Davis es el Mundial de tenis y que debe ir a otras ciudades y países», apuntó, en un evento llamado a destacar la sostenibilidad de la competición tenística.

«Jamás he ido por la calle y he recibido una mala palabra, me ha recibido siempre con los brazos abiertos y siempre con buenos gestos», resaltó Gerard sobre los ciudadanos de Madrid. «Ahora vamos a mejorar el tema de las horarios, tenemos tres ciudades (Turín e Innsbruck) y tres anfitriones, y vamos a mejorar los partidos de la fase de grupos que van a ser en fin de semana», detalló el catalán sobre las sedes alternativas a la central, que será Madrid en 2021.

El presidente de Kosmos lamentó la baja de Rafa Nadal por lesión, aunque aprovechó para destacar la presencia de Alcaraz. «Nos encantaría que estuviese. He hablado con él a veces y siempre está involucrado porque para él la Davis es una competición única y en el 2019 lo jugó todo. De todos modos, España tiene un gran equipo y la gente tiene ilusión de ver debutar a Carlos Alcaraz, que seguro que lo hará increíblemente bien y tiene la capacidad para sacar resultados», subrayó.