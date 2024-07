Pillan a la novia de Lamine Yamal con otro chico en un vídeo y las redes arden

Lamine Yamal sigue en boca de todos. El joven jugador descansa y se divierte en Marbella junto a Nico Williams y otros amigos después de ganar la Eurocopa y ser nombrado mejor jugador joven del torneo a sus 17 años. Sin embargo, la que era su novia no le acompaña estos días y los rumores de ruptura son cada vez más fuertes por dos motivos. En primer lugar, Alex Padilla ha sido vista en un vídeo sentada sobre las piernas de otro joven.

«¿Tu eres tonto? ¿No ves que me vas a buscar la ruina?», le gritaba a la persona que grababa el vídeo, un directo de Instagram que luego se ha hecho viral en las redes sociales. Por si fuera poco, Lamine Yamal y Alex Padilla han dejado de seguirse mutuamente en la citada red social, por lo que todo apunta a que ya no están juntos.

La joven que conquistó el corazón de Yamal se llama Alex Padilla y es una estudiante de Barcelona. Curiosamente, ella es una de las únicas dos personas a las que Lamine Yamal seguía en su perfil oficial de Tiktok. Fue durante la Eurocopa donde se empezaron a atar cabos sobre su relación. Una de las primeras pruebas fue un vídeo que había circulando por las redes sociales en el que el padre de Lamine Yamal celebraba un gol frente a Francia en la grada y a su lado parece estar Alex Padilla.

Además, uno de los que sacó a la luz el posible noviazgo entre el joven futbolista y Alex Padilla ha sido Javi Hoyos, a cuyo vídeo contando la historia ella misma dio un like, lo que él interpreta como una confirmación de todo lo que se está contando. En cualquier caso, ni Lamine Yamal ni ella se pronunciaron, pero no hizo falta porque tras ganar la Eurocopa ambos estuvieron juntos haciéndose fotos y celebrando el título conseguido.

🚨🇪🇸 Understand 16 y/o Lamine Yamal’s rumoured girlfriend is Alex Padilla, a Barcelona-based student.

Alex attended Spain’s matches during the #EURO2024 in the company of Lamine’s family.

Since the links emerged between the pair, her TikTok followers has exploded to over 100K+ pic.twitter.com/j5OWMKSwJD

— David Ben (@_davyben) July 11, 2024