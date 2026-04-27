Pillan a Grealish dormido y borracho en una terraza rodeado de copas: «El alcohol le pasó factura»

Jack Grealish vuelve a ser noticia por algo que nada tiene que ver con el fútbol, sino por su controvertida vida personal. El jugador ha sido pillado y fotografiado durmiendo en estado ebrio en la terraza de un bar después de una tarde de copas con sus amigos y las redes arden. «Sus amigos intentaron despertarlo. Seguro que el alcohol le pasó factura», contó un testigo presencial al diario The Sun, que ha publicado fotos del momento, que obviamente se está haciendo muy viral por el estado en el que se ve al futbolista.

El todavía jugador del Manchester City, que está cedido al Everton, fue bautizado en su día como el Party Boy (chico fiestero) del fútbol inglés, por situaciones como ésta. Y es que no es la primera vez que Jack Grealish es cazado en estado de embriaguez. En tierras británicas no sorprenden estas fotos, pero eso no quita que esté recibiendo críticas muy duras, pues hablamos de un profesional en activo, aunque ahora esté lesionado.

EXCLUSIVE: England ace Jack Grealish spotted snoozing at rooftop bar after boozy afternoon drinking session https://t.co/FVHCHCnAHW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 26, 2026

El mediático futbolista de 30 años, que está convaleciente de una operación en el pie a la que se sometió en febrero de 2026, fue grabado y fotografiado traspuesto en un sillón, dormido y rodeado de copas y bebidas alcohólicas. Un Jack Grealish, que ha visto lastrada su carrera en el Manchester City por si irregularidad y a su reconocida afición a las fiestas y el alcohol. Cabe recordar que es el futbolista inglés más caro de la historia, pues el City pagó casi 120 millones de euros por él, pero no ha cumplido con las expectativas en el terreno de juego.

En abril del año pasado el centrocampista de Birmingham fue cazado gastando cerca de 6.000 euros en la barra del Bagatelle, famoso club restaurante del West End de Londres, en el que se le vio celebrar con el famoso gesto del Lobo de Wall Street. En 2023 Jack Grealish se convirtió en el gran protagonista de las celebraciones del Manchester City tras ganar Champions, Premier y FA Cup, bebiendo alcohol y dando la nota en la fiesta.

«En realidad, no suelo ser así, pero hemos ganado el triplete y es algo que nunca volverá a suceder. Así que fui y lo disfruté y no fui el único. Creo que muchas veces verás a todos grabándome, pero podría mostrarte cosas en las que otros estaban igual… Nunca me sentaría aquí y te mentiría y diría ‘No bebo y no salgo de fiesta’ porque lo hago. Pero entonces hay tantas personas que vendrán aquí y te dirán ‘Yo no hago esto, yo no hago aquello’ cuando lo hacen. Sólo soy sincero. Estoy viviendo mi sueño de jugar en el mejor club del mundo», dijo Grealish en su día..