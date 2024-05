Pezzolano acusa de racista a Valladolid: «Sudaca, vete para Uruguay»

Paulo Pezzolano ha sido noticia en los últimos días por pedir su propia dimisión en plena celebración del ascenso del Real Valladolid. En tono irónico, el entrenador uruguayo bromeaba con el cántico que ha escuchado en las gradas de Zorrilla durante toda la temporada, en la que finalmente ha conseguido el objetivo de devolver al equipo a Primera División. El técnico lo ha pasado mal, pero ha sabido aguantar y la recompensa es el deseado ascenso.

El proceso no ha sido sencillo, tal y como ha explicado en una radio de su país, deslizando incluso que la ciudad ha sido racista con él y su cuerpo técnico: «Valladolid es una ciudad divina, la gente en la calle es muy cálida, pero hay algo muy particular. ¿Por qué? Porque yo decidí ponerme esto a los hombros y declarar cosas para generar unión interna entre los jugadores y el cuerpo técnico porque la afición arrancó el año silbando jugadores, con un ambiente muy difícil, y yo me llevé todo eso a los hombros. Entonces empezaron con el ‘Pezzolano, dimisión’ desde la cuarta o quinta fecha y yo tenía cruces con la afición para lograr este objetivo,» comenzó contando en Sport 890.

«Los uruguayos somos rebeldes y ponemos más esfuerzo cuando tu propia afición te grita: Sudaca, vete para Uruguay…’ Esas cosas que son increíbles que existan, pero que existen, y esta ciudad en eso es muy particular. Yo lo sufrí. Los extranjeros lo sufrimosY en este último partido, cuando en el minuto 86 nos hacen el segundo gol, el estadio empezó otra vez con ‘Pezzolano, dimisión’. Pero el equipo dio la cara y conseguimos los dos goles para lograr el ascenso», añade Pezzolano, orgulloso de haber conseguido el ascenso a falta de una jornada para terminar el campeonato regular.

Pezzolano: críticas y futuro

«Nosotros estamos expuestos a las críticas y hoy tenemos el problema de las redes sociales donde se fomenta mucho odio y mucha bronca, pero hay que saber convivir con eso. Junto con Ronaldo soportamos esto que era ‘Pezzolano dimisión y Ronaldo vete ya’». Además, habló de su futuro: «Tengo una renovación de contrato automática. Ronaldo quiere que sigamos, tenemos que juntarnos, pero acá lo más importante es que siento mucho apoyo. Mi gran objetivo es estabilizarme y realizar una carrera en Europa».

«Yo acá renovaría por cinco años. Tengo ofertas de Medio Oriente, pero mi objetivo siempre fue triunfar en Europa. La rebeldía que tiene el uruguayo no la tiene nadie. Dejamos esa marca nuestra bien en alto», finalizaba Pezzolano en la citada entrevista, que está revolucionando las redes por sus palabras sobre la ciudad de Valladolid y esos cánticos que le dedicaban en Zorrilla.