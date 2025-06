El padre de Lamine Yamal desvela que sufre una enfermedad: «No voy puesto»

Mounir Nasraoui, el mediático padre de Lamine Yamal, está harto de algunos ataques que recibe en las redes sociales. No le importan algunas de las críticas que le lleguen, pero sí que le molesta y mucho que insinúen que toma drogas por la manera en la que habla o se comporta. En esas, ha utilizado un directo de Instagram para desvelar que sufre una enfermedad para tratar de acabar con ese tipo de habladurías.

«Debes respetar. Si no me conoces, no hables de mí. Yo tengo epilepsia, tengo que tomar cinco pastillas al día. A ver si te doy una pastilla como las mías, a ver cómo estás tú. Pido respeto porque a ti nadie te ha faltado al respeto. A veces, voy por la calle y me han robado muchas veces. Por mi enfermedad, se aprovecha la gente de mí», le contestó el padre de Lamine Yamal a uno de sus más de 1,5 millones de seguidores en Instagram.

Un Mounir Nasraoui que también desmiente los rumores de que salga en sus vídeos o fotos en redes bajo los efectos de sustancias ilegales: «Respeto si no me conoces. Lamine Yamal está ahí en el campo luchando por su familia, por su padre, por su madre, por su hermano, por su hermana, por su abuela. Pero que me vengas tú diciendo ‘este va puesto’… No te voy a decir de que vas tú. Yo no voy puesto, soy un padre que lleva sufriendo muchos años». Y va más allá visiblemente enfadado: «Lo que debéis hacer es respetar. El que falta el respeto, se lo faltarán a él también. Yo no voy insultando a nadie, hago bromas conmigo mismo».

Las polémicas del padre de Lamine Yamal

Mounir Nasraoui, padre del futbolista Lamine Yamal, ha sido protagonista de diversas polémicas desde que se dio a conocer. En junio de 2023, fue condenado por agredir e insultar a simpatizantes de Vox en Mataró durante una campaña electoral. El incidente incluyó el lanzamiento de huevos y la rotura de las gafas de una candidata, lo que resultó en una multa de 546 euros y una indemnización de 110 euros .

En agosto de 2024, Nasraoui fue víctima de un ataque con arma blanca en un aparcamiento de Mataró, tras una discusión previa co n varios individuos. Los agresores lo citaron bajo el pretexto de reconciliarse y le asestaron tres puñaladas, dejándolo gravemente herido. Uno de los atacantes fue enviado a prisión provisional, mientras que los demás quedaron en libertad con medidas cautelares.

Más recientemente, el padre de Lamine Yamal generó cierta polémica al compartir en redes sociales una cifra que algunos interpretaron como una filtración del salario de su hijo tras renovar con el Barcelona. Lamine Yamal aclaró posteriormente que se trataba de una broma familiar sin relación con su contrato.