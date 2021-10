Nuria Bermúdez reaparece en la pequeña pantalla y vuelve a estar de actualidad por todo lo que se está hablando de aquella aventura que tuvo con Antonio David Flores, ahora separado de Olga Moreno. La que fuera televisiva, ahora dedicada a otros asuntos y apartada del mundo de la farándula, ha salido al paso de algunas afirmaciones que aseguran que el ex Guardia Civil fue infiel a su mujer con ella años atrás.

“No quiero subirme a ningún autobús ni carro, entrar a desmentir o confirmar es entrar en un mundo al que ya no pertenezco. Siempre hemos tenido una relación de compañeros, de cariño y mucha complicidad, nada que ver con la manera de definirle en los últimos meses”, dice en La Razón. «No te puedo confirmar mucho más porque no me acuerdo, en mi memoria se ha prescrito. No recuerdo eso, si te digo que si o que no te estoy mintiendo», añade en Sálvame.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Bermúdez (@nuria.bermudez)

Pero, ¿qué ha sido de Nuria Bermúdez estos años? Aquella chica morena que revolucionaba ‘Crónicas Marcianas’ en sus apariciones ya tiene 41 años. La madrileña se dio a conocer en gran parte por sus líos amorosos con varios futbolistas, entre ellos según se cuenta Roberto Carlos, Beckham o Cristiano Ronaldo. La que sí fue una relación larga y estable fue la que forjó con Dani Güiza, delantero español que todavía está en activo en el Atlético Sanluqueño de su tierra. El que fuera internacional español y Nuria comenzaron a salir e incluso la televisiva se convirtió en agente FIFA para ser su representante. Ambos tuvieron un hijo en 2007, el pequeño Dani que ya tiene 13 años y cuya custodia comparten, pues la madrileña y el delantero acabaron separando sus caminos, una mediática ruptura que acabó en los tribunales por su hijo en común.

Pese a los ofrecimientos, Nuria decidió seguir alejada del mundo de la televisión para centrarse en su faceta de madre. En redes sociales sí es muy activa, especialmente en Instagram, donde tiene más de 40.000 seguidores. De hecho, su labor como influencer es promocionar tratamientos estéticos, ofreciendo su imagen para diferentes marcas, productos o incluso retoques en clínicas.