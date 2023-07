Nuevo lío con Mirotic: da portazo al Partizan y el club no se cree sus explicaciones

Nikola Mirotic lo tenía todo hecho con el Partizan pero finalmente ha dado marcha atrás. El ex del Barça sonaba para los dos equipos de Belgrado, Estrella Roja y Partizan, pero tras los insultos recibidos el montenegrino ha comunicado a través de un comunicado en sus redes sociales que no fichará por ningún equipo de Serbia, y el Partizan no se cree sus explicaciones.

«Cuando llegó a los aficionados cierta información sobre que continuaré mi carrera en el KK Partizan, me llegaron amenazas e insultos que me sorprendieron mucho y me hicieron daño. No quiero ser una persona que divida a la gente y mucho menos los colores del club. He decidido no formar parte de esa atmósfera y no quiero ponerme a mí o a mi familia en más problemas», aseguró Mirotic que reconoció que los insultos no venían por parte de los seguidores de Estrella Roja.

«Por el bien de la verdad, tengo que mencionar que ninguna amenaza ha venido por parte del Estrella Roja y que siempre he tenido buena comunicación con ellos, llena de respeto. Además, quiero señalar que mi deseo de jugar en un equipo en Serbia no estaba condicionado ni por ofertas económicas, ni por los colores de ningún club. Quería jugar en el país que amo, pero las cosas simplemente no fueron en esa dirección», continúa el ex del Barça.

Por último agradece a Partizan la confianza que habían depositado en él y deja claro que no seguirá su carrera en un equipo serbio. «Me gustaría dar las gracias al Partizan por su confianza y su deseo de que formara parte del equipo, pero aún así decidí que lo mejor para mi familia y para mí es continuar mi carrera en un equipo europeo fuera de Serbia».

Partizan no le cree

Rápidamente, tras el comunicado del jugador en Instagram, Partizan ha sacado una nota de prensa poniendo en duda los motivos que han llevado a Mirotic a terminar rechazando la oferta del conjunto serbio: «KK Partizan Mozzart Bet cree firmemente que las razones para no firmar el contrato de Nikola Mirotic no tienen nada que ver con amenazas, sino con algunas otras cosas que el público podrá ver por sí mismo en los próximos días».

El club reconoce que llevaban negociando desde junio, cuando Nikola comunicó que no seguiría en el Barcelona, y que tanto el presidente, Ostoja Mijailovic director deportivo, Zoran Savic, y entrenador del equipo blanquinegro, Zeljko Obradovic, se reunieron con el jugador para tratar su fichaje y «le aseguraron varias veces al jugador que no había motivo de preocupación y que era más que bienvenido en Serbia» ante las amenazas que había recibido.

«Asimismo, el club se comunicó de inmediato con las máximas autoridades estatales para que se despejara hasta la más mínima duda. En esta ocasión, el KK Partizan Mozzart Bet desea agradecer al presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vucic, quien invitó personalmente al jugador y confirmó que su seguridad y la de su familia están garantizadas en Serbia y que son bienvenidos. De todo lo anterior, existe constancia escrita en forma de correos electrónicos o mensajes», prosigue el comunicado del conjunto serbio.

«Sin embargo, por un motivo desconocido para el club, Nikola Mirotic no se decidió a firmar los términos ya acordados y el KK Partizan Mozzart Bet se vio obligado tras un cierto periodo de espera a renunciar al empleo del reciente baloncestista del Barcelona. En esta ocasión, KK Partizan Mozzart Bet quisiera mencionar que hace unos quince días, Nikola Mirotić le dio su palabra al entrenador Obradovic y luego al presidente Mijailovic, al director Savic y al capitán Punter de que se convertiría en jugador del Partizan. Además, el club quisiera mencionar que después de eso, preguntó unas cuantas veces más sobre qué otros jugadores blanquinegros traerían», asegura Partizan.

En última instancia, el club pide públicamente Nikola Mirotic, «por su compromiso con la verdad» para que desvele «quiénes son las personas que lo amenazaron». Así pues, el deseo de Partizan que era construir un equipo en torno al ex azulgrana y los jugadores que ya tenía no se verá cumplido. «El KK Partizan Mozzart Bet, a pesar de todos los esfuerzos y negociaciones que duraron varias semanas, no contratará a uno de los mejores jugadores europeos del momento, Nikola Mirotic».