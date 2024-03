Nuevo escándalo en la FIA: su presidente intentó frenar el Gran Premio de Las Vegas

Meses después de la inauguración del Gran Premio de Las Vegas, que no resultó ser tan desastroso como parecía a nivel de entretenimiento, aunque empezase accidentado por el lamentable incidente de Carlos Sainz con la famosa alcantarilla, siguen saliendo a la luz más detalles sobre la cocción de la tercera carrera estadounidense del calendario. Al parecer, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, le dijo a los comisarios que no lo certificaran, pero como está comprobado, la propuesta no llegó a buen puerto.

Ese penúltimo GP del Mundial de Fórmula 1 2023 fue dominado por el campeón, Max Verstappen, pero en las semanas previas estuvo cargado de polémica por las pésimas condiciones de los trabajadores, además de por el altísimo precio de las entradas, lo que afectó gravemente a los hoteles, que se encontraron sin la demanda de huéspedes que esperaban por la corta asistencia.

Finalmente, gracias a varias rebajas, se consiguió sacar adelante un GP que supuestamente intentó desestimar la FIA. Quien denuncia esta situación, recogida por BBC Sports, es el mismo que acusó a Ben Sulayem de un posible trato de favor hacia Fernando Alonso por su podio tardío en Arabia Saudí. Como respuesta, un portavoz de la Federación de Automovilismo expresó que «desde una perspectiva deportiva y de seguridad, la aprobación del circuito de Las Vegas siguió el protocolo de la FIA en términos de inspección y certificación».

«Si recuerdan, hubo un retraso en la disponibilidad de la pista para su inspección debido a los trabajos de construcción en curso del organizador local», ampliaba. El informe, además, citó al denunciante afirmando que fueron contactados por su manager, «quien a instancias del presidente de la FIA le ordenó que encontrara algunas preocupaciones para impedir que la FIA certificara el circuito antes del fin de semana de la carrera».

El informe de cumplimiento hacía alusión al denunciante diciendo que «el propósito era encontrar fallas en la pista para retener la licencia» y añadió que «cuando se le pidió que fuera más específico, dijo que los problemas en el circuito debían ser identificados artificialmente independientemente de su existencia real, con el objetivo final de retener la licencia».

La FIA y el podio de Alonso en Arabia

Alonso quedó tercero en esa carrera, que supuso su podio número 100 en la F1, pero le sancionaron después de la prueba con 10 segundos al no cumplir el equipo correctamente un castigo que le habían puesto durante la carrera. En una entrada a boxes, el piloto español tenía que cumplir cinco segundos de sanción, castigo por no haberse colocado bien en el cajón de salida, sin que ningún mecánico tocara el coche.

Sin embargo, para la FIA los mecánicos de Aston Martin sí tocaron el monoplaza antes de que pasaran cinco segundos, motivo por el que colocaron 10 segundos de sanción a Alonso perdió el podio, pero lo recuperó horas después de una larga pelea de alegaciones del equipo.

Y ese cambio de parecer de la FIA es lo que ahora se investiga. Ben Sulayem habría intervenido para ayudar a Alonso a recuperar ese podio. Al menos así lo asegura la misma persona anónima que ahora arremete contra el principal directivo federativo por esa petición de que no se certificase el GP de Las Vegas, que este año albergará su segunda edición.