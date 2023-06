No hay dudas con De la Fuente

«Aquí nadie duda de Luis de la Fuente». La frase es contundente y viene del seno de la selección española de fútbol. Desde Las Rozas, primero, y Enschede, después, se han empeñado en dejar claro que el seleccionador nacional, que fue nombrado el pasado mes de diciembre tras la eliminación de España en el Mundial de Qatar frente a Marruecos, no está ni mucho menos cuestionado.

«Las informaciones que vienen de fuera no son ciertas e intoxican. Nadie duda del seleccionador. Estamos con él», añaden. Por lo tanto, lo que afronta el riojano en esta fase final de la Liga de Naciones es un examen normal y corriente. No se la juega y, salvo batacazo alarmante en semifinales frente a Italia, nadie en la Federación Española cuestionará al técnico.

En Las Rozas creen que 180 minutos no son suficientes para cuestionar a un seleccionador que conoce perfectamente la casa. 90′ contra Noruega, ante los que España ganó 3-0, y otros 90′ frente Escocia, donde el combinado nacional perdió y dejó una imagen muy pobre. Luis de la Fuente asumió las críticas y reconoció que no estuvieron bien. Unos errores que está tratando de subsanar. Por todo ello, Luis Rubiales, presidente de la Federación, no ha dudado en ratificarlo en público, como hizo en la final de la Europa League que el Sevilla ganó a la Roma, y en privado.

El presidente ha mostrado su respaldo a Luis de la Fuente y este se lo ha agradecido. Al igual que el resto de los trabajadores de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que se esmeran en que el seleccionador y su cuerpo técnico puedan trabajar en las mejores condiciones posibles con el único objetivo de lograr un título 11 años después. Desde 2012, cuando España ganó la Eurocopa, no han vuelto a tocar metal. Ahora, están a dos partidos de hacerlo de nuevo con Italia como primera piedra en el camino. Más tarde, esperará Holanda o Croacia, pero esto ya será problema de la selección el viernes.