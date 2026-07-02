Ni Saguaro ni Vivo: las mejores zapatillas barefoot para los podólogos son estas Reebok ahora rebajadas en Decathlon

Cada vez son más las personas que buscan unas zapatillas barefoot para cuidar la pisada y favorecer un movimiento más natural del pie. Este tipo de calzado ha ganado popularidad gracias al interés por andar y entrenar respetando la biomecánica natural del cuerpo, y buena parte de culpa la tienen los podólogos, que vienen recomendando las zapatillas barefoot desde hace tiempo.

Aunque marcas como Saguaro o Vivo Barefoot suelen ser las primeras que vienen a la mente cuando se habla de este segmento, también existen alternativas de otras marcas que están apostado por este concepto. Es el caso de las Reebok Nano Zero, unas zapatillas disponibles y rebajadas ahora en Decathlon, un modelo que se ha convertido en una opción a tener en cuenta para aquellos que buscan iniciarse en el calzado minimalista.

Las zapatillas barefoot se diferencian de las deportivas convencionales por ofrecer una experiencia mucho más cercana a caminar descalzo. Para conseguirlo, reducen al mínimo la amortiguación, presentan una suela muy flexible y mantienen una diferencia prácticamente nula de altura entre el talón y la puntera. Además, suelen incorporar una puntera más ancha que permite que los dedos se expandan con mayor libertad. Todo ello busca favorecer una pisada más natural, aunque los especialistas recuerdan que el cambio hacia este tipo de calzado debe realizarse de forma progresiva para que músculos, tendones y articulaciones puedan adaptarse correctamente.

Las zapatillas barefoot de Reebok

Las Reebok Nano Zero han sido diseñadas siguiendo precisamente esa filosofía. Su estructura apuesta por una gran flexibilidad para permitir que el pie se mueva con libertad durante los entrenamientos, mientras que su peso contenido ayuda a que la sensación al caminar o realizar ejercicios sea mucho más natural. La parte superior está confeccionada con materiales ligeros y transpirables que favorecen la ventilación, algo especialmente importante durante sesiones de gimnasio o actividades de alta intensidad.

Otro de los aspectos más destacados de este modelo es su suela, que proporciona un buen contacto con el suelo y permite percibir mejor cada apoyo. Esa mayor sensibilidad es precisamente una de las características más buscadas por los que practican entrenamiento funcional, ejercicios de fuerza o actividades en las que la estabilidad resulta más importante que una gran amortiguación. En disciplinas como las sentadillas, el peso muerto o determinados ejercicios de equilibrio, muchos usuarios prefieren un calzado con poca altura para mantener una posición más estable y transmitir mejor la fuerza al suelo.

A todo ello se suma el atractivo de su precio. Decathlon tiene ahora rebajadas estas Reebok Nano Zero, que se pueden comprar por 73,99 euros cuando antes costaban 114,99€, por lo que se convierten en una alternativa muy interesante frente a otras marcas especializadas que suelen situarse en un rango de precios bastante superior. Para aquellos que quieren descubrir el mundo del calzado barefoot sin realizar un gran desembolso, esta oferta permite acceder a un modelo desarrollado por una marca reconocida y pensado específicamente para este tipo de entrenamiento. Y, por si fuera poco, este modelo está siendo muy recomendado por numerosos podólogos.