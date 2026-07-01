Ni Nike ni Hoka: las zapatillas de running de alta gama rebajadas por Decathlon que vuelan de las estanterías

Las rebajas de verano de Decathlon ya han arrancado y algunos de los descuentos más llamativos están en la sección de running. Entre ellos destacan las zapatillas Asics Novablast 5 para mujer, un modelo que se ha convertido en uno de los más buscados por quienes salen a correr de forma habitual. En un mercado en el que muchas miradas suelen dirigirse a marcas como Nike o Hoka, Asics sigue demostrando que también tiene modelos de primer nivel, y este es uno de los mejores ejemplos.

Además, ahora pueden comprarse por 109,99 euros, frente a los 150 euros que costaban antes, una rebaja de unos 40 euros que está haciendo que muchos corredores aprovechen el momento para renovar su calzado. Las Asics Novablast 5 están pensadas para aquellas que buscan unas zapatillas cómodas para acumular kilómetros sin renunciar a un buen rendimiento. Son ideales para entrenamientos habituales, tanto si se está preparando una carrera como si simplemente se sale a correr varias veces por semana. Uno de sus principales puntos fuertes es la amortiguación, que ayuda a que cada zancada resulte más cómoda y reduce la sensación de impacto sobre el asfalto.

A eso se suma una pisada más suave y un buen retorno de energía, dos aspectos que muchos corredores valoran especialmente cuando aumentan las distancias o el ritmo de los entrenamientos. Contar con unas buenas zapatillas es mucho más importante de lo que parece. En un deporte como el running, donde cada entrenamiento supone cientos o incluso miles de impactos contra el suelo, utilizar un calzado adecuado puede marcar la diferencia.

Las zapatillas Asics rebajadas en Decathlon

Un modelo con una buena amortiguación ayuda a proteger las articulaciones, reduce la carga sobre rodillas y tobillos y hace que correr resulte más cómodo. Por eso, muchos especialistas recomiendan no escatimar en este tipo de compra, ya que unas zapatillas de calidad no solo mejoran las sensaciones durante el ejercicio, sino que también pueden contribuir a prevenir molestias y lesiones con el paso del tiempo.

Este modelo incorpora además la espuma FF BLAST MAX desarrollada por Asics, un material que ofrece una sensación de mayor suavidad sin que la zapatilla pierda respuesta. También cuenta con una parte superior fabricada con una malla muy transpirable que favorece la ventilación del pie, algo especialmente agradecido cuando llegan las altas temperaturas. A ello se une una suela resistente al desgaste que proporciona un buen agarre sobre asfalto, convirtiendo a estas zapatillas en una opción muy interesante para quienes entrenan con frecuencia y buscan un modelo que aguante muchos kilómetros.

Las Asics Novablast 5 son una gran oportunidad para hacerse con unas deportivas de running de alta gama a un precio muy inferior al habitual, pues el descuento aplicado por Decathlon durante las rebajas de verano las sitúa en una posición muy atractiva para quienes quieren dar un salto de calidad sin disparar el presupuesto. Con un precio de 109,99 euros, frente a los 150 euros habituales, se han convertido en una de las ofertas más interesantes del momento y en una de esas compras que muchas corredoras no quieren dejar escapar antes de que se agoten las tallas más demandadas.