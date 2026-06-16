Ni Skechers ni Nike: las zapatillas de moda recomendadas por todos los podólogos están ahora rebajadas un 40% y se van a agotar en horas

Cuando se habla de zapatillas cómodas para correr, caminar o pasar muchas horas de pie, la mayoría de personas piensa automáticamente en marcas como Nike, Skechers o Adidas. Sin embargo, existe otra firma que lleva años ganando terreno entre corredores, profesionales sanitarios y especialistas en salud del pie. Se trata de Hoka, una marca que ha pasado de ser conocida únicamente entre los amantes del running a convertirse en una de las más demandadas por los que buscan comodidad en el día a día.

Ahora, uno de sus modelos más populares está rebajado hasta un 40%, una oferta que ha despertado un enorme interés y que podría durar muy poco debido a la alta demanda que suelen generar este tipo de descuentos. Hablamos de las Hoka Clifton 10, que cuestan 95,99 euros actualmente en la página web de la firma cuando su precio original era de 160€, una oferta poco habitual y considerada por muchos como una auténtica ganga.

Las Hoka Clifton 10 se han ganado una gran reputación gracias a una característica que las diferencia claramente de muchas de sus competidoras, su amortiguación. Su suela de gran grosor, que durante años llamó la atención por su diseño poco habitual, se ha convertido en una de las señas de identidad de la marca. Lo que en un principio parecía una apuesta arriesgada ha terminado siendo uno de los principales motivos por los que miles de personas las eligen para caminar, correr o trabajar durante largas jornadas. Esa sensación de suavidad al apoyar el pie es precisamente uno de los aspectos que más valoran los que las utilizan de forma habitual.

Las Hoka Clifton 10, de oferta

No es casualidad que muchos podólogos recomienden este tipo de calzado y en concreto este modelo a personas que sufren molestias en los pies, problemas articulares o simplemente buscan reducir el impacto al caminar. Aunque cada caso debe ser evaluado por un especialista, las zapatillas con una buena capacidad de amortiguación suelen ser una de las opciones más valoradas para disminuir la presión que reciben pies, tobillos y rodillas a lo largo del día. Por ello, las Hoka se han convertido en una elección cada vez más frecuente no solo entre deportistas, sino también entre trabajadores sanitarios, profesores, dependientes y otros profesionales que pasan muchas horas de pie.

Los consumidores ya no buscan únicamente diseño o rendimiento deportivo. Cada vez se presta más atención a la comodidad, especialmente en un momento en el que muchas personas intentan cuidar mejor su salud física y evitar molestias derivadas de largas jornadas caminando o trabajando. En este sentido, las Hoka Clifton 10 han logrado posicionarse como una de las referencias del mercado gracias a una combinación muy equilibrada entre ligereza, comodidad y estabilidad.

Las promociones de Hoka suelen generar una gran expectación porque no son tan frecuentes como las de otras marcas deportivas. Cuando aparecen descuentos importantes en algunos de sus modelos más conocidos, las tallas suelen agotarse rápidamente, especialmente en los colores más populares. Por ello, muchos consumidores aprovechan estas campañas para hacerse con unas zapatillas que normalmente se sitúan en una gama de precio superior y que rara vez cuentan con descuentos tan destacados como éste.