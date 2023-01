Nadal cae fuera del top-5 del ranking y Djokovic se confirma como número uno

La resaca del Open de Australia deja cambios importantes y ya oficiales en el ranking ATP. El primero y más importante es el regreso del campeón en Melbourne Park, Novak Djokovic, a lo más alto, un número uno que perdió el pasado mes de junio y que recupera en detrimento de Carlos Alcaraz, quien por lesión no pudo defenderlo en el primer Grand Slam de la temporada. Rafa Nadal se ve, un año después, de nuevo fuera del top-5, en una caída que apunta a continuar en las próximas semanas.

Djokovic se coloca con 7.070 puntos después de sumar los 2.000 que corresponden al ganador del Open de Australia y que, en su caso, van todos directos al ascenso de la clasificación ATP debido a la imposibilidad que tuvo de participar en la edición anterior, por la deportación de Australia debido a la polémica relacionada con la exención médica errónea que le otorgaron y con su no vacunación del coronavirus. Un año después, Novak consuma su venganza y, de paso, vuelve a subirse a lo más alto del ranking.

Por detrás de Djokovic queda un Carlos Alcaraz que si bien lleva muchas semanas de ausencia por dos lesiones, en el oblicuo abdominal y en el semimembranoso de su pierna. continúa con 6.730 pujntos a poco más de 300 del número uno. El principal problema para la joya de El Palmar, más allá de su inactividad –regresa a finales de febrero en la gira sudamericana de tierra– es que en los próximos meses defiende hasta cuatro títulos, además de la semifinal del Masters 1000 de Indian Wells, por lo que no sólo no tendrá fácil sumar, si no que tendrá que pensar en principio en no restarse puntos.

La tercera posición es para el finalista del Open de Australia, Stefanos Tsitsipas, quien se quedó a una sola victoria de subir al número uno de la ATP y queda con 6.195 puntos, mientras que Casper Ruud, cuarto, y Andrey Rublev, quinto, cierran un top-5 en el que destaca sobremanera la ausencia de Rafael Nadal, de nuevo golpeado por las lesiones que no le han dejado competir con continuidad en el último medio año, en una constante que se repite demasiado dentro de una carrera deportiva plagada de éxitos.

La caída de Rafa Nadal

Nadal pierde la práctica totalidad de los 2000 puntos conquistados el pasado año como campeón en Melbourne y cae fuera del top-5, concretamente a un puesto número 6 que le es familiar, ya que es el mismo en el que empezó la pasada temporada, y con el que comenzó una remontada en la que rozaría de nuevo el número uno, impedido de nuevo por las lesiones. Ahora, Rafa tendrá que aguantar una caída casi seguro mayor, por la dolencia en el psoas ilíaco que le mantendrá de baja algunas semanas más, y a partir de ahí intentará regresar a unos puestos de privilegio que son, sin ninguna duda, los que corresponden a su categoría como tenista y estrella a nivel histórico.