El mundo del fútbol llora la muerte de Juan Izquierdo

El mundo del fútbol llora la repentina muerte de Juan Izquierdo, defensa uruguayo que perdió la vida tras sufrir una arritmia en un partido. La noticia ha conmocionado a jugadores y clubes en todo el planeta, y las muestras de cariño y los mensajes transmitiendo el pésame a su familia y al Nacional se han sucedido durante las últimas horas. El Real Madrid se ha unido a las condolencias, además de numerosos futbolistas uruguayos y clubes de todo el mundo..

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Momento muy triste en el fútbol. Deseo mucha fuerza a la familia, amigos y compañeros de Juan Izquierdo. Que Dios los bendiga a todos… ¡mi más sentido pésame! 🥺🖤🇺🇾 — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) August 28, 2024

Comunicado Oficial: fallecimiento de Juan Izquierdo.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 28, 2024

La CONMEBOL lamenta profundamente la partida de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay. Extendemos nuestros sentidos pésames para sus familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/Yeuu3SGf4a — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 28, 2024

