Muere una joven en la despedida de soltera de la prometida una estrella de la NBA

La despedida de soltera de Jade Jones, prometida de la estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, terminó marcada por una inesperada tragedia que ha conmocionado a Estados Unidos. Lo que había comenzado como una celebración entre amigas en la exclusiva isla caribeña de San Bartolomé acabó con el fallecimiento de una de las jóvenes que acudió al viaje. La víctima fue identificada como Mackenzie Kern, una joven de 26 años que compartía una gran amistad con Jade Jones.

Según informó el portal especializado TMZ, Mackenzie Kern murió de forma repentina debido a complicaciones de salud surgidas durante la estancia del grupo en la isla. Aunque por el momento no se han difundido demasiados detalles sobre las circunstancias exactas del fallecimiento, diversas fuentes citadas por el medio estadounidense señalan que la joven comenzó a sufrir problemas médicos inesperados que derivaron en el peor desenlace posible. La noticia causó una profunda conmoción entre el grupo de jóvenes que acudió a la despedida de soltera y obligó a poner fin al viaje.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de condolencia dirigidos tanto a la familia de Mackenzie Kern como a Jade Jones, quien atravesaba uno de los momentos más felices de su vida antes de verse golpeada por esta pérdida irreparable. Amigos cercanos y conocidos de la joven fallecida la describieron como una persona alegre, cariñosa y muy querida por quienes la rodeaban. Numerosos mensajes destacaron además la estrecha relación que mantenía con la futura esposa de Haliburton, que no va a recordar su despedida de soltera como hubiera pensado.

Mackenzie Kern era amiga de Jade Jones

Por el momento, ni Tyrese Haliburton ni Jade Jones han realizado declaraciones públicas sobre lo sucedido. Sin embargo, allegados a la pareja habrían pedido respeto y privacidad mientras intentan procesar los acontecimientos y acompañar a la familia de Mackenzie Kern en estos difíciles momentos. La noticia ha generado una gran repercusión mediática debido a la notoriedad del jugador de los Indiana Pacers, considerado una de las figuras más destacadas de la NBA en la actualidad, y lo trágico que ha sido todo con este repentino fallecimiento durante una celebración como una despedida de soltera.

La muerte de Mackenzie Kern ha teñido de luto un momento que debía estar lleno de alegría e ilusión. Lo ocurrido en San Bartolomé es una tragedia absoluta y sigue conociéndose más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, pero familiares, amigos y seres queridos centran ahora todos sus esfuerzos en rendir homenaje a la memoria de la joven y en apoyarse para afrontar una pérdida que ha dejado una profunda huella entre las que compartían con ella una amistad cercana.