Muere de forma trágica un atleta que competía en los CrossFit Games 2024

Lazar Dukic ha perdido la vida en Texas mientras competía en los CrossFit Games 2024. El atleta serbio se ahogó justo antes de cruzar la meta en una de las exigentes pruebas de este deporte. El cuerpo en un primer lugar desapareció en el agua y los equipos de buceo tuvieron que rescatarlo para posteriormente confirmar su fallecimiento. El mundo del deporte llora su muerte y lamenta la manera en la que se ha producido este lamentable incidente.

Era el primer evento de los CrossFit Games 2024 que se estaban disputando en Forth Worth en Texas. En un primer lugar, Lazar Dukic estaba desaparecido. Lo hizo bajo el agua antes de cruzar la línea mientras nadaba contra sus compañeros y rivales. El equipo de Dukic dijo a los organizadores que no salió del agua, lo que provocó que un equipo de buceo fuera a buscarlo. «Tenemos entendido que Lazar nunca cruzó la línea de meta y hay equipos de búsqueda en el lago Marine Creek buscándolo. No se conocen más detalles en este momento», informó Barbell Spin en redes sociales antes de confirmar de manera definitiva su fallecimiento.

Lazar Dukic estaba compitiendo en una prueba que consistía primeramente en una carrera a pie y después una segunda prueba de natación en aguas abiertas. Fue en ese momento, antes de llegar a la línea de meta, cuando no logró salir del agua. Su equipo fue quien dio la voz de alarma y minutos después los servicios de emergencia sacaron un cuerpo del lago Marine Creek, en Forth Worth, Texas.

La muerte de Lazar Dukic fue anunciada de manera oficial por Don Faul, CEO CrossFit, que convocó de urgencia una rueda de prensa en la que anunció dicho fallecimiento visiblemente afectado. El mandatario quiso dar el pésame a la familia, a la vez que dijo que seguían colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Los eventos y actividades se suspendieron de inmediato.

Este atleta serbio fue seis veces campeón nacional en su país y debutó en los CrossFit Games en 2021, terminando en novena posición. Su hermano Luka también logró clasificarse para la edición de este año.

I was a lifeguard while in HS. For 3 years I guarded at a local pond. You have no idea how incensed I am watching this video where there is a clear active drowning victim. This should result in lawsuits and jail time for the people responsible. #CrossFit pic.twitter.com/fIEHXGIHlw

— Adam Mahler (@MahlerAdam) August 8, 2024