Muere un boxeador tras un brutal puñetazo en un combate con sólo 18,5 euros de premio

Terrible noticia en Brasil: muere un boxeador aficionado tras un golpe directo. Joao Victor Penha combatía por una bolsa de tan sólo 18,5 euros (9,2 para el perdedor) y recibió un golpe en el rostro que le hizo perder el conocimiento de inmediato en un combate disputado en Jijoca de Jericoacoara. Tras tres días en un hospital de Sobral, los exámenes médicos dictaminaron muerte cerebral y un paro cardíaco.

Penha lucha contra su adversario en un combate de boxeo que parecía tener controlado. Conectaba golpes duros contra su rival, que estuvo cerca de caer en un par de ocasiones. Pero éste se rehizo y tras casi 100 segundos de pelea logró soltar un devastador puñetazo que tendría un efecto inmediato sobre el boxeador, que caía desplomado al suelo de mala manera y, desgraciadamente, muere días más tarde en el hospital.

El boxeador llegaría a recuperar el conocimiento instantes después de perderlo pero fue, al día siguiente, cuando volvería a empeorar y tuvo que ser llevado a urgencias, en concreto a un hospital de Sobral. Fue, tras tres días, cuando Penha murió tal y como informó el hospital: «Después de realizar los exámenes, el paciente fue declarado con muerte cerebral, lo que también provocó un paro cardíaco». Los medios locales informan que el directo se su rival le dejó un traumatismo craneoencefálico severo.

Rapaz morre após ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará. João Victor Penha, de 23 anos, foi atingido com um soco na região da cabeça em uma luta amadora no último sábado (7). Um vídeo que nas redes sociais mostra o momento do combate. As imagens são fortes.#MMA pic.twitter.com/wiJg3DALNh — Negócio de Luta (@negociodeluta) October 13, 2023

Ahora la policía brasileña está investigando lo sucedido para determinar la causa exacta de la muerte de Joao Victor Penha tras recibir el impactante golpe de su adversario que, a la postre, acabaría con su vida. Mientras tanto, sólo se conoce el informe médico del hospital.

La muerte del boxeador

«El ganador de la pelea ganaría 18,5 euros y el perdedor 9,2. Desafortunadamente, la vida de mi hermano se perdió por esta cantidad», así lo confirmó la hermana del fallecido en su funeral, así como que sus familiares recomendaron a Joao Victor que no combatiera en este duelo, sobre todo con tan escaso botín tanto para el ganador como para el perdedor. Tenía tan sólo 23 años.

«Estas peleas son un absoluto absurdo. Ni siquiera sé qué decir, especialmente después de la tragedia con mi hermano. No queríamos que participara. Todos estábamos muy preocupados; mi madre le pidió que no peleara, intuyendo que podía pasar algo más grave. Hablamos con él, pero nos pidió apoyo y entonces no tuvimos otra opción», confirmaba la hermana del fallecido, que no pudieron convencer al boxeador amateur para que rectificara en su decisión.

El joven tenía el boxeo como hobby, ya que laboralmente era responsable de recursos humanos en un hotel en el noreste de Brasil. Su pelea, que parecía dominar durante los primeros 90 segundos, acabó siendo su peor decisión tras el golpe directo a la barbilla que logró conectar su oponente y que le produjo un traumatismo craneoencefálico severo que acabó con su vida días más tarde.