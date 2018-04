La polémica que ha vuelto a abrirse entre Marc Márquez y Valentino Rossi está provocando ríos de tinta, además de diferentes reacciones entre los integrantes del paddock de MotoGP. Por ejemplo, uno de los afectados por el exceso de agresividad del español el pasado domingo, Aleix Espargaró, ha afirmado que existen pilotos dentro de la parrilla que son todavía más duros que Márquez. De hecho, el de Honda fue sancionado por un toque con su compatriota, que vio más grave lo que le hizo Petrucci en otra vuelta, que no fue castigado. “La sanción de Márquez me parece justa, entra muy pasado, cosas de las carreras, puede pasar, se le penaliza y ya está, pero no es justo que no se haya sancionado a Petrucci cuando me ha chocado más fuerte. No me parece tan complicado el trabajo de dirección de carrera”.

Desde Yamaha no ven todo tan natural, posicionándose Lin Jarvis claramente del lado de Rossi, como no podía ser de otra forma. “Como equipo no podemos aceptar este tipo de acciones por parte de Márquez. Lo que ha hecho, por dos veces, en esta carrera es inaceptable. Primero con Aleix Espargaró y luego con Valentino, que ha corrido el riesgo de hacerse daño y ha perdido todos los puntos. Simplemente no es aceptable, hemos ido a Dirección de Carrera para dejar clara nuestra postura, y Valentino ha venido con nosotros para exponer directamente su opinión. Hemos ido a Dirección de Carrera a exponer nuestra posición, en este momento no me interesa hablar con Honda ni con Márquez. Él ha intentado venir a nuestro box, pero no era el momento de hacerlo. Esto es un tema que se necesita resolver de cara al futuro. No solo por nosotros, también por MotoGP en general”.

Obviamente desde Honda ven el incidente de otra forma, tratando Alberto Puig de quitar hierro al asunto. “Con Rossi, llegó a él y se encontró un charco. Ambos se fueron fuera y los dos se tocaron. Desafortunadamente Rossi se cayó. Cada piloto tiene su propia interpretación de cómo se desarrolló la acción, pero nosotros creemos en nuestro piloto. Valentino tiene mucha experiencia y creo que sabe que estas cosas pasan en las carreras. Dicho esto, lamentamos mucho lo que ha sucedido, pero ha pasado muchas veces.Cuando Marc volvió al box, nos dijo que lo primero que quería era ir a pedir disculpas y explicarse. Fuimos y nos hicieron salir de allí, cosa que también puedo entender”.