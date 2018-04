La derrota sufrida por Marc Márquez a manos de Andrea Dovizioso en Qatar no ha mermado un ápice el ánimo del piloto español. Incluso su rival de Ducati afirmó en su momento que, a pesar de la victoria, tener al español tan cerca en esa pista no era buena señal. El de Losail es uno de los circuitos que se le atragantan a Márquez, con lo que su rendimiento en otras pistas solo puede crecer. La primera prueba de ello podríamos tenerla este fin de semana en Argentina, donde ya ha ganado Marc antes. ¿Lo logrará de nuevo? Lo veremos el domingo, aunque a él ánimo como tal no le falta.

“Comenzamos la temporada con una gran carrera y un podio cerrado en Qatar, y tuvimos una prueba positiva en Jerez la semana pasada. Me siento bien por el momento, feliz con mi moto y con la forma en que mi equipo está trabajando, pero estamos apenas al comienzo de lo que seguramente será una temporada difícil. Debemos esperar y ver cómo va en diferentes circuitos, comenzando con Termas este domingo”, afirma Marc Márquez en declaraciones difundidas por su equipo.

Entrando en detalle con la carrera de este fin de semana, Marc Márquez se muestra confiado en lograr un buen resultado que le siga manteniendo en la parte alta de la clasificación general, siendo también consciente de la igualdad reinante en la parrilla. “Me gusta la pista y disfruto con la atmósfera de los aficionados, que siempre son muy apasionados y fieles, pero no debemos bajar la guardia. Después de la emoción de la primera carrera, ahora es el momento de estar tranquilo, concentrarse y trabajar duro para intentar ser más rápido. Creo que este campeonato es muy abierto, con muchos rivales fuertes que pueden luchar por la victoria el domingo. Por el momento todo parece muy igualado”.