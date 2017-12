Jorge Lorenzo contará con un nuevo ‘coach’ para la temporada 2018

La primera temporada de Jorge Lorenzo como piloto de Ducati ha sido más que discreta, a pesar de unas últimas carreras donde el piloto español ha mostrado progresos bastante evidentes. No obstante, aún se encuentra lejos del rendimiento alcanzado por Andrea Dovizioso, que ha logrado pelear por el mundial hasta la última carrera. Para remediarlo el mallorquín está dispuesto a todo, por lo que ha tomado la decisión de cambiar de coach para 2018. Ya no será Michelle Pirro el que haga las veces de consejero de Lorenzo, sino que desde ahora esa figura la encarnará el ex piloto Álex Debón.

Además de para prepararse mejor para las carreras de MotoGP, Jorge Lorenzo ha elegido a Álex Debón porque podrá viajar con él a todas las pruebas del calendario, algo que Pirro no ha podido hacer debido a sus compromisos profesionales. Y todo ello sin olvidar que Debón ya formó parte del séquito de Jorge Lorenzo en la época en la que éste logró sus dos mundiales en la categoría de 250 cc, allá por los años 2005 y 2006.

Álex Debón, de 41 años de edad y natural de Valencia, se ha mostrado encantado de volver a trabajar con el piloto de Ducati, expresándose de la siguiente manera en su perfil oficial de Facebook. “Muy feliz de volver a hacer lo que más me gusta. Gracias Jorge Lorenzo Guerrero”.

Con este anuncio, Jorge Lorenzo pasa a a concentrarse plenamente en la temporada que viene, donde ha de dar el ‘do de pecho’ sobre la Ducati. Tras un 2017 que ha finalizado como el primer año del piloto en MotoGP sin victorias, necesita una actuación que, al menos, esté a la altura de la de su compañero de equipo. Y es que, tal y como han reconocido las altas instancias del equipo italiano, otro año igual por parte del español sería totalmente inaceptable.