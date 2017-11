Márquez se sincera sobre su ‘salvada’ de Cheste: “Se me cerró la horquilla y pensé… ¡Adiós!”

Instantes y detalles. Así se deciden los campeonatos en todos los deportes, y el motociclismo no iba a ser diferente. El devenir del mundial de MotoGP de este año podría haber cambiado si Marc Márquez no llega a hacer una de las salvadas del año en la primera curva del circuito de Cheste. Acababa de ponerse líder de carrera, pero entró más rápido de la cuenta en ese viraje y la dirección se cerró. Por suerte y algo más -no es la primera ni la segunda vez que protagoniza acciones así- logró levantar la moto y acabar la carrera para certificar su triunfo. De no haberlo hecho, ¿quién sabe lo que hubiese pasado?

En declaraciones facilitadas por su equipo, Márquez reconoce que se vio en el suelo, pero que incluso el aliento de los aficionados le ayudó a no caerse. “Al llegar a la curva ya vi venir que había entrado demasiado rápido, pero pensé ‘yo la freno, yo entro’. Apoyé la rodilla, solté el freno y entonces se me cerró la horquilla. Pensé ‘¡Adiós! Pero entonces, apoyé el codo, hice palanca con él y la rodilla, y creo que con la ayuda de los aficionados, se levantó”.

Además de los que ya sabíamos, el equipo Repsol Honda ha facilitado nuevos datos sacados de la telemetría sobre aquella acción, que atenta contra las propias leyes de la física. Márquez frenó en aquella vuelta 30 metros más tarde de lo habitual, entrando en la curva en tercera marcha a una velocidad de 153 km/h. Entonces, su rueda delantera perdió el contacto deslizando sobre el asfalto durante ¡50 metros! El grado máximo de inclinación fue de 64 grados, pero ni eso pudo tirar al suelo al de Cervera. Espectacular es poco.