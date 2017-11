Márquez quiere más: “Como decía Luis Aragonés, esto es ganar, ganar y volver a ganar”

Tras hacerse con su sexto mundial, cuarto en la categoría de MotoGP, Marc Márquez se ha pasado por Madrid junto a su compañero de equipo Dani Pedrosa para un acto en el Colegio Sagrada Familia de Madrid. Allí, el de Honda ha respondido a una serie de preguntas realizadas por los alumnos, que dejaron varias perlas en forma de respuesta, como por ejemplo en la que Márquez aseguró que “mi codo vale un mundial”.

Lo que no va a cambiar para Márquez tras ganar un nuevo título es el ansia de victoria, algo que ha querido transmitir al mundo con una frase que hizo famosa Luis Aragonés. “Nunca me he marcado un número de títulos, solo quiero disfrutar y divertirme, aunque por supuesto no te cansas de ganar y menos con 24 años. Como decía el gran Luis Aragonés, todo en el deporte profesional es ganar y ganar y volver a ganar. Todos los deportistas competimos para ganar”.

El triunfo, no obstante, no está exento de dificultades, especialmente en un año como el que se ha vivido en MotoGP donde la igualdad ha sido máxima. “Ha sido un año difícil, pero lo hemos conseguido. Seguro que vuestro ánimo y empuje, así como el de todos mis seguidores, me ha ayudado. Por eso os felicito también a vosotros por el título”. ¿Y qué trucos utiliza Marc Márquez para ser siempre competitivo? “Tengo muchos, pero los más importantes es confiar y trabajar duro con el equipo, esforzarte mucho y mantenerse concentrado. Además, la pasión es fundamental, para mí ir en moto es como jugar”.

Márquez no quiso finalizar el acto sin acordarse del maestro Ángel Nieto, al que quizás algún día alcance el títulos. “Ángel son palabras mayores, dan mucho respeto. Nieto fue más que ’12+1′ veces campeón del mundo. Fue el que nos abrió la puerta a todos los pilotos españoles”.