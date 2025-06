Montmeló se llena de VIPs y estrellas del deporte para el GP de España: Bellingham, Infantino, Laporte…

Barcelona fue una auténtica fiesta durante este fin de semana y nadie, ni siquiera famosos y celebridades ajenas al deporte, se quiso perder la emoción del Gran Premio de España. Montmeló se llenó de VIPs durante los tres días de la cita y este domingo tanto el paddock como la parrilla de salida estuvo plagada de personalidades del mundo del cine, de la música…

Los pilotos de Fórmula 1 levantan más pasiones que casi cualquier deportista y son precisamente las estrellas del deporte quienes hacen más por conocer a sus ídolos y vivir los entresijos del Gran Circo en sus carnes. Nico Williams, jugador del Athletic Club y de la selección española, y Robert Lewandowski, delantero del Barça, animaron a Max Verstappen en los dos días anteriores a la carrera del domingo. Incluso el portero del Espanyol Joan García vio la clasificación desde la torre del circuito junto a sus dos compañeros del equipo perico Jofre Carreras y Pol Lozano.

No faltaron pilotos de otras modalidades como Fabio Quartararo de MotoGP, que estuvo el viernes en el box de Ferrari, Miguel Molina, deportista español de las 24 horas de Le Mans, o el propio Carlos Sainz padre, siempre al lado de su hijo en el garaje de Williams cuando otros compromisos no se lo impiden. También Edgar Canet, la última revelación española en motos del Rally Dakar. No se perdieron la cita grandes actores de nuestro país como Luis Tosar, ni tampoco el mundialmente conocido Terry Crews, actor y presentador estadounidense.

El fútbol muy presente entre los VIPs de Montmeló

Cuando llegó el domingo el paddock de Montmeló se inundó completamente de VIPs. La selección inglesa al completo, con Jude Bellingham, Harry Kane y Thomas Tuchel a la cabeza, jugadores del Barcelona y hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado de Roberto Carlos, mítico lateral izquierdo del Real Madrid.