Monchi rompe su silencio tras las acusaciones de Isco de cogerle del cuello

Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como ‘Monchi’ ha roto su silencio desde Inglaterra después de las duras confesiones realizadas por Isco hace varias semanas. El nuevo jugador del Betis llevó a cabo una entrevista donde aseguró que tuvo sus mas y sus menos con el actual director deportivo del Aston Villa cuando ambos coincidieron entre junio y diciembre del pasado año en la capital hispalense. Ahora, desde las islas británicas, el director de orquesta del equipo de Unai Emery le ha respondido y donde no ha negado lo sucedido.

«Cada uno somos dueños de nuestras palabras y nuestros silencios. Si él creyó oportuno contar eso sus razones tendría. Yo no perdí ni un segundo. Mirar hacia atrás nunca ha sido una forma de vida para mí. Yo miro hacia delante y la gente que me conoce sabe cómo soy. Las explicaciones hay que dárselas a los que no te conocen, como la gente la mayoría me conoce no hace falta dar explicaciones», comenta Monchi.