Matan a tiros a Luke Fleurs, futbolista olímpico sudafricano de 24 años

Luto en Sudáfrica. El futbolista de 24 años de los Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, murió a balazos el miércoles durante el robo con violencia de su vehículo en una estación de servicio, tal y como anunciaron su club y la policía. «Con inmensa tristeza anunciamos que el jugador de los Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, perdió de forma trágica la vida la pasada noche durante un intento de robo de su vehículo en Johannesburgo», escribió la entidad en las redes sociales.

Les Chiefs son uno de los clubes más grandes del país, doce veces campeón de Sudáfrica, y finalistas de la Champions de África en 2021. Formado en el Ubuntu Cape Town de Ciudad del Cabo, su localidad natal, antes de militar en el SuperSport United de 2018 a 2023, Fleurs participó en los Juegos Olímpicos en 2021 en Tokio. Aunque fue convocado por la selección absoluta no llegó a debutar con los ‘Bafana Bafana».

