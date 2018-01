Carlos Sainz: “Hemos trabajado mucho para conseguir una victoria así”

“¡Me faltaba la victoria!”. Carlos Sainz estaba emocionado y aliviado a partes iguales después de coronarse en el Dakar 2018, tras la 14ª etapa en Córdoba, ocho años después de su primer título.

Sainz estaba visiblemente feliz tras cruza la meta: “Estaba muy contento porque ha sido un rally muy muy difícil. Hemos puesto mucho de nosotros en esta victoria pero también desde que me uní al equipo Peugeot hace cuatro años. Hemos trabajado mucho para conseguir una victoria así, todo el equipo junto. Peugeot ganó dos veces (con Peterhansel en 2016 y 2017) y ¡me faltaba la victoria!”

Por otro lado, reconoció que ha sido una prueba muy dura. “Ha sido el Dakar más duro en el que he estado, con muchos fuera de pista en los que no soy un especialista. He conseguido rodar bien y apretar donde debía. No ha sido fácil gestionar la ventaja. No es fácil rodar con cuidado y tener el ritmo suficiente para no cometer errores. Hoy, desde que he salido he ido con mucho cuidado. Después he tomado ritmo porque sino no sé conducir. ¡No es posible conducir demasiado despacio! Nunca lo he hecho así”, explicó.

Por último, habló sobre su futuro: “De momento voy a volver a casa y tomarme un tiempo para reflexionar con mi familia. No lo he decidido aún, vamos a ver”.