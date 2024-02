Majors, Ryder Cup y Juegos Olímpicos: ¿Qué torneos podrá jugar Jon Rahm tras fichar por LIV Golf?

Jon Rahm cambió la actualidad del golf a nivel mundial después de tomar una decisión importantísima tanto en su carrera deportiva como en lo que respecta al dinero que pasará a ganar en los próximos años. El golfista español, uno de los grandes nombres de este deporte a nivel mundial, cambiaba el PGA Tour, el circuito clásico de golf, por el novedoso y multimillonario LIV Golf. Esto puede traer consecuencias deportivas para Rahm, con respecto a su participación en torneos como los Majors, entre ellos el Masters de Augusta, la Ryder Cup o los Juegos Olímpicos.

Por suerte para Jon Rahm, por el momento, el golf tiene un sustento para él y para su participación en los torneos más populares del mundo, aunque no pertenezcan al LIV Golf por el que decidió firmar, a cambio de más de 500 millones de dólares. Campeón del Abierto de Estados Unidos, en 2021 y del Masters de Augusta, en 2023, Rahm abandonó el PGA Tour pero seguirá teniendo oportunidad de jugar sus mejores torneos a corto plazo, así como también, salvo sorpresa, los Juegos Olímpicos de París donde es una de las grandes opciones de medalla de España.

Rahm firmó el pasado mes de diciembre de 2023 por el LIV Golf y tras ello, quiso dejar un mensaje conciliador en el que dejaba la puerta abierta a seguir, de alguna forma, en el PGA y en el Circuito Europeo. «Si tengo suerte y todo va bien en el futuro, todavía quiero ser parte de la PGA. Si LIV Golf me da la libertad sin entrar en conflicto, quiero ser parte de la PGA y el DP World Tour», comentó.

Jon Rahm puede jugar los Majors

Por el momento, Rahm tiene garantizada la participación, siempre que así lo decida, en los cuatro grandes torneos del calendario internacional, pertenecientes al PGA Tour o al DP World Tour. Los triunfos en el Masters de Augusta y en el US Open garantizan plaza a Jon en estas dos citas, y en el PGA Championship y en el Open Británico hasta el año 2027, cuando todo acabará en cuanto a su crédito, pero para entonces podríamos tener ya un acuerdo, posiblemente necesario, en el golf, de cara a la libertad de saltar entre circuito y circuito para disputar ciertos torneos.

En el Masters de Augusta, al ser campeón –también le sucede a Sergio García–, Jon Rahm podrá participar en el torneo de por vida, mientras que en el US Open puede hacerlo hasta 2031. Donde no tiene, por el momento, asegurada su presencia es en The Players, para muchos el quinto Major del golf mundial.

¿Puede jugar Jon Rahm en los Juegos Olímpicos?

Esta presencia, la de Jon Rahm en los Juegos Olímpicos de París 2024, no está por el momento garantizada, pero se da por hecho que el vasco podrá representar a España en la cita. La Federación Internacional de Golf tiene un ranking que se actualiza por semana y Rahm, en su momento de firmar por el LIV Golf, era tercero. La plaza asegurada es para los primeros 15 hombres –y mujeres– del ranking olímpico y no parece que vaya a caer. De estar en riesgo, Rahm podría jugar algún torneo del Asian Tour, con el que puede entrar con licencia del LIV Golf, para sellar su pase.

Rahm, fuera de la Ryder Cup… de momento

Hasta 2025 no tenemos una nueva edición de la Ryder Cup, pero por el momento, Jon Rahm, con su firma por el LIV Golf, no puede jugar este torneo en el que se mide Europa contra Estados Unidos. Las normas dicen que Rahm tiene que seguir siendo miembro del Circuito Europeo, el DP World Tour, donde al menos hasta ahora no hay acuerdo con LIV Golf. Ya se ha solicitado el cambio de norma y es que Europa no haría bien en prescindir de su mayor activo actual de cara a la Ryder Cup 2025.