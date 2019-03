El Madrid prepara una oferta de 82 millones por Hazard

Según 'The Sun', el club blanco prepara una oferta de 82 millones de euros por el extremo belga y ya se han desplazado representantes del club blanco a Londres para tratar el asunto

Lo de Eden Hazard y el Real Madrid no se puede calificar como el culebrón del verano, sería más bien el culebrón del lustro. Son ya varias temporadas ligando al extremo belga con el club blanco, pero año tras año existe algo que evita que los caminos de ambos se crucen, aunque parece que este próximo mercado de fichajes será el definitivo para cumplir el deseo de ese pequeño de La Louvière.

Según The Sun, el Real Madrid ha dado el primer paso para hacerse con los servicios de Eden Hazard para la próxima temporada. Según el rotativo británico, el club blanco ha mandado representantes a Londres para tratar con el Chelsea el fichaje del extremo belga. Tal y como asegura este medio, la dirección deportiva merengue tendría intención de realizar una primera oferta por el jugador de 70 millones de libras esterlinas, al cambio, unos 82 millones de euros por teñir de blanco el color blue de la elástica de Hazard.

Desde The Sun deslizan ya que esa primera oferta que llevará a cabo el Real Madrid será rechaza por el Chelsea. Cabe recordar que el conjunto londinense está sancionado por la FIFA y no podrá realizar ningún fichaje hasta el verano de 2020, es uno de los grandes inconvenientes con los que tendrá que lidiar la dirección deportiva blanca para llevar de Londres a Madrid al belga. Los blues, pese al fichaje previsor que realizaron hace meses con la incorporación para este verano de Christian Pulisic, no quieren desprenderse de su jugador franquicia en esta situación tan delicada.

La vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid lo ha cambiado todo en el escenario en el que se estaban interpretando estas negociaciones. Eden Hazard está como loco tras el regreso del francés al banquillo blanco. Al fin cumplirá su sueño de vestir los colores del 13 veces campeón de Europa y será entrenador por su ídolo, el mágico galo que ha llevado a la vitrinas de la capital española las tres últimas orejonas. Además, el técnico madridista también quiere a Hazard en el vestuario, sabedor de que es un jugador diferencial, le tiene como una de sus peticiones a su regreso y en el Real Madrid confían en que las negociaciones irán por buen puerto.