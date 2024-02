A Georgina Rodríguez le ha ocurrido algo que seguramente nunca hubiera imaginado. Y es que lhan censurado su trasero en un medio de comunicación, concretamente en el diario Hamshahri, de la línea dura del régimen de Irán. Sus nalgas redondeadas fueron alteradas digitalmente por Photoshop o un programa similiar para que parecieran planas, y la foto familiar retocada con Cristiano Ronaldo y sus hijos se ha hecho viral.

Se trata de una imagen subida por Cristiano Ronaldo de las celebraciones de su 39 cumpleaños. Georgina Rodríguez posa de perfil con un vestido negro, sin enseñar nada, bastante elegante y familiar. Sin embargo, la foto publicada por el periódico Hamshahri del régimen iraní dista mucho de la real, porque directamente han eliminado y censurado el culo de la influencer, que según The Sun «estará muy molesta, porque trabaja duro por su cuerpo y está muy orgullosa de sus curvas».

A la modelo, de 30 años, le gusta lucir su trasero en las redes sociales tal y como deja claro en su tablón. Recientemente estuvo de vacaciones en las Maldivas y subió varias fotos en tanga, presumiendo de curvas y de figura. Es ciero que desde que se mudó con Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí cambió su manera de vestir en eventos allí, por respeto a la cultura nacional, pero en sus redes sociales sigue siendo ella misma.

Para explicar esta absurda ocurrencia del diario iraní, cabe recordar que las mujeres en Irán tienen que usar velo y ropa holgada que cubra todo menos las manos y la cara, o pueden enfrentarse a hasta diez años de cárcel. La parlamentaria belga Darya Safai, que fue una de las que detectó la manipulación digital a Georgina Rodríguez, se mostró indignada: «Un ejemplo de lo enfermos que están los islamistas en lo que respecta al cuerpo femenino. Así es exactamente como los islamistas enfermos miran a las mujeres. Por eso prefieren hacerlas invisibles bajo un velo o chador».

Y el actor británico-iraní Omid Djalili añadió lo siguiente en sus redes sociales: «Mostrar tan poco respeto por las mujeres al desfigurarlas públicamente dice mucho». El citado diario no se ha pronunciado al respecto, seguramente consideren correcto lo que hicieron manipulando una imagen simplemente para eliminar la curva natural del trasero de Georgina Rodríguez. Sin embargo, la indignación en las redes sociales es máxima, y no es para menos. Tampoco se ha pronunciado la influencer, que preferirá no formar un escándalo aunque seguramente esté bastante molesta con lo ocurrido.

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) February 13, 2024