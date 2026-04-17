Lexus lleva innovación, electrificación y experiencia al Barcelona Open Banc Sabadell

Lexus llega al Trofeo Conde de Godó con un destacado despliegue de marca para reforzar su fuerte presencia en el torneo, que fusiona el mundo del tenis con la vanguardia de la marca, en una de las competiciones más emblemáticas del calendario tenístico internacional y un referente del deporte en Barcelona, disputado en las históricas pistas del Real Club de Tenis de Barcelona-1899.

A lo largo del recinto, la marca articula distintos espacios diseñados para acercar su compromiso con el tenis y la innovación al público, con propuestas experienciales que invitan a interactuar con la marca.

Por su parte, el Lexus LBX adquiere protagonismo dentro de la pista central como vehículo del torneo, mientras que el RZ, equipado con la tecnología Steer-by-Wire, se convierte en uno de los principales exponentes de la innovación de la marca, acompañado de una cuidada activación con un divertido circuito de Slot.

En este entorno, Lexus no solo presenta sus vehículos, sino que también pretende ofrecer una experiencia sensorial en la que conviven el diseño de la marca con la emoción del tenis.

Además, la presencia de Lexus como Vehículo Oficial del torneo responde a una afinidad natural con un público que valora propuestas diferentes y momentos memorables. Más allá de su implicación en el evento, la marca encuentra en el tenis valores compartidos, como son la búsqueda de la excelencia, la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo.

Durante el evento, Lexus cederá una amplia flota de vehículos híbridos y eléctricos para desplazar a todos los jugadores e integrantes de los equipos que participarán en la competición, además de a las autoridades.