Lexus anuncia una asociación de varios años con la ATP

Lexus ha anunciado la ampliación de su exitosa colaboración con la ATP, renovando por tres años más su vínculo con la máxima categoría del tenis profesional masculino a nivel internacional. De 2026 a 2028, la marca de lujo continuará como Socio Oficial de Automoción y Socio Platino del ATP Tour, consolidando una relación iniciada en 2023.

Impulsado por un espíritu de innovación y una pasión por crear experiencias memorables, Lexus aporta su visión única al mundo del tenis, donde la emoción, la elegancia y el rendimiento se unen en perfecta armonía. Esta asociación refleja los valores más importantes para nuestros clientes: rendimiento optimizado, elección personal y un compromiso con la excelencia, tanto en la carretera como en la pista.

Andre Schmidt, Head of Lexus Europe, comentó: «La asociación de Lexus con el ATP Tour refleja nuestro compromiso compartido con la excelencia, la precisión y la pasión, valores que resuenan profundamente con nuestra marca. A través de nuestra gama electrificada, ofrecemos una gama de opciones que hacen que el lujo sea una experiencia personal, perfectamente alineada con el espíritu del tenis de clase mundial.”

Eno Polo, ATP CEO, dijo: «Lexus es un socio que realmente aporta valor a nuestro Tour. Desde que comenzamos nuestro viaje juntos, ha demostrado un compromiso genuino con el tenis, elevando la experiencia de nuestros jugadores y personal en eventos clave, ayudando a avanzar en nuestros esfuerzos de sostenibilidad a través de ATP Serves. Ese enfoque orientado a un propósito es lo que hace que esta asociación destaque. Estamos orgullosos de seguir construyendo sobre esto».

La marca Lexus disfruta de sinergias con el mundo de la competición de tenis de primer nivel, compartiendo una dedicación a la excelencia y los logros basados en la atención al detalle y la mejora continua.

Lexus también confirma que será el Socio Oficial de Automoción y Socio Platino de las Nitto ATP Finals, el torneo que culmina la temporada y que disputan los ocho jugadores individuales y dobles masculinos mejor clasificados del mundo.

En este sentido, Lexus juega un papel clave en el Rolex Paris Masters como el Vehículo Oficial del Torneo, reforzando su presencia en todo el ATP Tour y por su compromiso con el apoyo a eventos de tenis de clase mundial.

Así, Lexus continuará ayudando a fomentar la participación de los aficionados del tenis y su marca, en su papel de socio principal de ATP Head2Head, la serie online en la que las principales estrellas se enfrentan entre sí en una variedad de divertidos concursos deportivos fuera de la cancha de tenis.

Igualmente, Lexus seguirá proporcionando una flota de vehículos electrificados en eventos patrocinados para apoyar el transporte de jugadores, oficiales e invitados. Con una variedad de modelos híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos, el liderazgo de la marca en electrificación se alinea estrechamente con las ambiciones de sostenibilidad del ATP Tour bajo ATP Serves y un Sports for Climate Action, que tiene como objetivo alcanzar emisiones netas cero para 2040.

Además, la asociación proporcionará un patrocinio local de Lexus en los torneos ATP Tour en ubicaciones clave a lo largo de 2026, que se detallan a continuación. De hecho, Lexus también continuará apoyando varios eventos de la WTA y del ATP Challenger Tour, a través de su asociación con la LTA.