El último parte médico del Barcelona no ha hecho más que amplificar un problema que viene de largo. Pedri González y Jordi Alba acabaron el encuentro ante el Bayern de Múnich lesionados y están ambos pendientes de evolución para conocer cuándo podrán estar disponibles. Estos dos últimos contratiempos, sumado al de Martin Braithwaite de hace unos días y a los que ya colean con las lesiones de Philippe Coutinho o Ansu Fati o las constantes recaídas del curso pasado de hombres como Sergi Roberto, Gerard Piqué o Ronald Araujo, colman el vaso de la paciencia de un Ronald Koeman que vive en el día de la marmota con su enfermería.

Existe cierto nerviosismo con la situación actual del Barça, no sólo con el rumbo deportivo y lo que sembró la abultada y dolorosa derrota ante el Bayern, sino también por los últimos acontecimientos en lo referente a la enfermería que suman en esa sensación amarga que generan los servicios médicas de la entidad y que tan molesto tiene a Koeman. Las lesiones de Pedri y Jordi Alba dan un golpe casi definitivo a la confianza entre el cuerpo técnico y la plantilla y los servicios médicos, tanto la área de fisioterapeutas como la médica.

Una de las que más duele es la de Pedri González. El futbolista canario, tras más de 70 partidos consecutivos sin descanso, disfrutó de dos semanas de vacaciones por parte de Ronald Koeman. No jugó en Getafe y tampoco fue citado por Luis Enrique. Recortó su descanso y regresó un par de días antes, este pasado 6 de septiembre. No fue suficiente para recuperar su ritmo: fue exigido ante el Bayern y acabó con «una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo», según informó el Barça. Estará de baja y su evolución marcará su vuelta a los terrenos de juego. En toda su primera temporada no acusó contratiempos y en esta llega justamente tras algo menos de dos semanas de vacaciones.

El caso de Jordi Alba señala una vez más a los servicios médicos. Llegaba entre algodones de su paso por la selección española y fue duda hasta última hora para jugar ante el Bayern. Finalmente, su nombre estaba entre los once elegidos. Fue en el minuto 73 cuando fue sustituido debido a molestias y las pruebas médicas realizadas detectaron que sufre «una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho» y estará como mínimo un par de semanas en el dique seco. Más problemas.

Estos han sido los dos últimos pero hace tan solo un par de días se desvelaba el caso Braithwaite, que estará todo lo que resta de 2021 recuperándose de su intervención quirúrgica tras detectarle «una lesión femoropatelar en la rodilla izquierda». Todo comienza en el último partido liguero de los culés, ante el Getafe. El delantero tuvo que ser sustituido a falta de un cuarto de hora para el final del choque: se echó al suelo y necesitó de las asistencias médicas por molestias en su pierna izquierda.

El danés fue sometido a pruebas médicas que en un primer momento descartaron cualquier dolencia grave. De ahí que la entidad informara de que lo que sufría Braithwaite eran solo «molestias». Seguidamente el futbolista viajó con su selección pese a esto y se siguió su evolución desde Barcelona en comunicación con los profesionales de Dinamarca. Se optó por un tratamiento conservador. Llegó el pasado sábado a entrenar parcialmente con sus compañeros cuando despertó de nuevo el dolor de rodilla: tenía inflamado el cartílago. Los bandazos de los servicios médicos les señalan una vez más.

Los casos de Coutinho y Ansu Fati

Sucedió en los primeros compases de la pasada temporada pero aún colean sus casos. Ansu Fati y Philippe Coutinho son dos claros ejemplos de que algo no va bien en el área médica del Barcelona. Ambos futbolistas sufrieron lesiones sensibles. El canterano cayó lesionado a finales de noviembre por una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda y lleva desde entonces en una película de terror, intentando salir de ella. Tres pasos por el quirófano después, el joven extremo está en la recta final de su recuperación a punto de volver a los terrenos de juego.

Ya lo hizo Coutinho, que volvió ocho y medio después de la lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda que sufrió el día 29 de diciembre ante el Eibar. Fue intervenido y en el mes de abril, tras varios quiero y no puedo, volvió a pasar por el quirófano debido a un quiste meniscal en la rodilla izquierda. Tanto el brasileño como el español recurrieron a segundas opiniones ajenas al FC Barcelona para encontrar soluciones a la lentitud de sus recuperaciones.

Vistos estos casos, los de Sergi Roberto, Ousmane Dembélé, Gerard Piqué o Ronald Araujo durante la pasada temporada quedan en un segundo plano, pero todo suma. Cada caso es diferente pero todos tienen en común pequeñas lesiones que acarrean recaídas, o bien por un mal análisis de sus dolencias o bien por la precipitación de sus retornos al césped. La Era Koeman está repleta de despropósitos en la enfermería, malas decisiones y una escasa credibilidad de sus servicios médicos.