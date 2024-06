Laporta: «Somos el mejor club del mundo, tenemos 48 Champions»

Joan Laporta habló de nuevo en la reunión ordinaria del Senado del Barcelona y dejó de nuevo varios titulares. El presidente azulgrana quiso advertir que el club no se convertirá en Sociedad Anónima y que todos ellos que piensan en que se producirá «ya se lo pueden quitar de la cabeza». Además, se refirió a Xavi Hernández al haber sacado del pozo al equipo en una de las situaciones más difíciles de la historia. También habló sobre el ‘caso Negreira’ y manifestó de nuevo la inocencia de la entidad.

«Hemos bajado la masa salarial deportiva en 180 millones de euros. Estamos saneando el club en el mínimo tiempo y sin poner en riesgo el modelo de propiedad. Mientras sea presidente, el Barça siempre será de los socios. No hemos improvisado. Hemos salvado a la institución de una situación de ruina, hemos hecho una travesía por el desierto y ya vemos el final. Hemos resistido y mucho, de verdad», comentó el presidente del Barcelona.

«Tras mucho esfuerzo, de decisiones valientes y con audacia puedo decir con orgullo que, tras tres años, el club tendrá resultados operativos positivos. Empezamos a ver los brotes verdes», añadió. «Que se quiten de la cabeza los mantras y lo que repiten algunos de que el Barça será Sociedad Anónima. Mientras yo presida este club seguirá siendo de los socios, de todos ustedes, de todos nosotros», prosiguió Laporta.

Sobre el ‘caso Negreira’: «Hemos resistido a ataques sin fundamentos. Una campaña orquestada para desprestigiar al club, pero con las últimas sentencias se está desacreditando. No había nada, jamás. El club es el primer interesado en que se investigue hasta el final porque está en juego el prestigio y la imagen. Nos han intentando condenar antes de juzgarnos y ahora se ve que no hay nada. Hemos podido frenar estos ataques porque hemos estado unidos, cerrando filas para demostrar que el Barça no se ensucia».

Laporta y las 48 Champions