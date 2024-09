Lamine Yamal enciende las redes con su gesto en Girona: «Se la ha fumado»

Lamine Yamal fue el gran protagonista de la victoria del Barcelona ante el Girona y, tras ser cambiado, bromeó con Robert Lewandowski en el banquillo. El polaco se quedó sin marcar en la goleada por 1-4 en Montilivi y dejó una imagen llamativa. En una acción de Héctor Fort, el lateral disparó a puerta sin muchas opciones de éxito y el delantero no dudó en lanzarle una mirada. Después, cuando fueron cambiados, Yamal y Lewandowski comentaron la jugada.

El canterano del Barcelona fue claro, haciendo un gesto que desató las carcajadas de sus compañeros en el banquillo. «Se la ha fumado», dijo llevándose la mano a la boca como si estuviera fumando. La imagen no pasó desapercibida para las cámaras y revolucionó las redes.

Héctor Fort había entrado minutos antes, pasada la hora de partido y coincidió aún con Lewandowski sobre el césped. El lateral cogió un balón y, desde lejos, probó suerte. Todo, sin contar con que la presencia de Lewandowski en las proximidades del área hacía que la jugada pudiera cobrar mayor peligro.

Además, el polaco era uno de los únicos de los hombres de arriba que no había marcado. Lo hicieron Yamal por partida doble, Olmo y Pedri. El pichichi de la competición, que sumaba cuatro goles, fue incapaz de perforar la meta de Gazzaniga, en el partido en el que cumplía 100 partidos con la elástica barcelonista.

LA EXPLICACIÓN – Héctor Fort se la juega.

– Lamine se lo explica a Lewandowski: ‘Se la ha fumado’.#DeportePlus https://t.co/58nBKebd2k pic.twitter.com/MhoZPxm4rF — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 15, 2024

Lamine Yamal sobresalió ante el Girona

El protagonista sin lugar a dudas del partido del Barcelona en Montilivi fue Lamine Yamal. A él se refirió Flick en rueda de prensa y, como no podía ser de otra forma, se deshizo en elogios hacia el joven futbolista azulgrana: «Ha marcado la diferencia, presiona muy bien y eso muy importante. Es importante que todos presionen arriba. Esa combinación de talento y presión es muy buena para nosotros. Lamine ha jugado muy bien y finalizamos bien las ocasiones que tuvimos».

Aunque el técnico del Barça no ha dudado en señalar el margen de crecimiento que todavía tiene el jugador. «Está a un altísimo nivel, pero a su edad todavía puede y tiene que mejorar. Es fantástico verle día a día, pero tiene que avanzar, mejorar, entrenar duro. Los campeones no descansan y creo que es un buen consejo que puedo darle. Si quiere ser un gran campeón no podrá descansar mucho», señaló antes del duelo an Gerona.

El rendimiento de Yamal desde que debutara con el Barcelona no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, para el Observatorio del Fútbol CIES no ha pasado desapercibido tampoco, puesto que le han colocado como el mejor futbolista adolescente del planeta. El extremo derecho tiene 2,75 veces más experiencia que la media para su edad y posición, según el CIES cuando todavía tiene 17 años y de esta forma supera a Pau Cubarsí (2,42) y a Endrick (2,41), que ocupan la segunda y tercera posición.